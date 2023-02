Rivalen, Kollegen oder gar Freunde? Der 80-jährige Ex-Beatle machte bei den Rolling Stones im Studio mit - viel mehr ist nicht bekannt.

Bass auf einem Song

Paul McCartney spielt auf neuem Album der Rolling Stones mit

(dpa/tom) - Kooperation der Giganten: Ex-Beatle Paul McCartney ist als Bassist auf dem nächsten Album der britischen Rockband Rolling Stones zu hören. Der 80-Jährige habe den Basspart für einen der Songs eingespielt, meldete die britische Nachrichtenagentur PA am Mittwoch. Stones-Frontmann Mick Jagger und Gitarrist Keith Richards hätten unterdessen andere Lieder gemischt. Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr sei aber entgegen anderer Berichte nicht dabei, sagte ein Stones-Sprecher: „No Ringo at all!“, so die klare Botschaft.

Das Album, das noch keinen Namen hat, soll in diesem Jahr erscheinen. Auf etwa der Hälfte der Songs sei noch der 2021 verstorbene Stones-Schlagzeuger Charlie Watts zu hören, meldete PA. Die anderen Lieder seien mit Drummer Steve Jordan eingespielt worden, der seit Watts' Tod mit der Gruppe unterwegs ist.

Obwohl die Beatles und Rolling Stones als die berühmtesten britischen Bands ihrer Zeit oft als Rivalen dargestellt wurden, haben die Musiker immer wieder zusammengearbeitet. So trat Beatle John Lennon 1968 als Teil einer „Supergruppe“ namens The Dirty Mac bei der Show „Rolling Stones Rock and Roll Circus“ auf. Stones-Gründungsmitglied Brian Jones spielte im Gegenzug beim Beatles-Lied „You Know My Name (Look Up The Number)“ als Gitarrist mit. Den Song „I Wanna Be Your Man“ schrieben McCartney und John Lennon für die Stones, später nahmen ihn die Beatles auf.

Mick Jagger sprach im Jahr 1988 eine sehr freundschaftlich gehaltene und fast schon ehrfürchtige Laudatio auf die Beatles bei deren Einführung in die Rock ’n’ Roll Hall of Fame: „Es gab sicher in dieser frühen Phase einige Rivalitäten und Spannung, aber wir sind immer wieder Freunde geworden, und ich kann sagen, wir sind es heute noch.“

Jagger war auch öfter bei den Beatles im Studio zu Gast, offenbar allerdings ohne zu den Aufnahmen beizutragen. Beim Mix von „Revolver“ und den Aufnahmen zu „All You Need is Love“ und „A Day in the Life“ soll er zumindest anwesend gewesen sein, schreibt das „Rolling Stone Magazine“.

McCartney ließ allerdings sehr viel später keinen Zweifel daran, wen er für die bessere Band hielt: „Die Beatles waren besser“, sagte er 2020 im Interview mit Howard Stern. Ein Jahr später bezeichnete er die Stones als „Blues-Coverband“. Jagger nahm es dem alten Kollegen zumindest nicht krumm: „Es ist doch klar, dass es darum nie ging“, entgegnete er vielsagend.