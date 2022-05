Paul Fox ou l’éloge du swing à trois temps

CD-Release von Jazzer Paul Fox Klang im Kollektiv

Es war still geworden um den Schlagzeuger Paul Fox. Nein, es lag nicht an seinem Talent oder am Rückhalt aus der Szene, in der er längst einen ausgezeichneten Ruf genießt – es brauchte einfach Zeit für etwas wirklich Neues. Gerade ist seine jüngste CD erschienen