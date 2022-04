Michaely soll den Posten am 5. Mai von seinem aktuellen Chef Alain Faber übernehmen.

Neu an der Spitze

Patrick Michaely soll Direktor des Naturmuseums werden

Daniel CONRAD Michaely soll den Posten am 5. Mai von seinem aktuellen Chef Alain Faber übernehmen.

Wie das Kulturministerium mitteilt, hat der Regierungsrat in seiner Sitzung vom 29. April 2022 beschlossen, Großherzog Henri um die Ernennung von Patrick Michaely zum Direktor des Musée national d'histoire naturelle (MNHNL) zu bitten.

Er soll die Nachfolge von Alain Faber antreten, der seit dem 25. Februar 2014 Direktor des MNHNL ist. Die Stelle ist zunächst für sieben Jahre befristet, Michaely soll ab dem 5. Mai die Leitung des hauptstädtischen Museums in Grund, das unter anderem vom Hochwasser im letzten Jahr betroffen war, übernehmen.

„Nach einem Master in Biochemie an der Universität Straßburg trat Patrick Michaely 1994 in das MNHNL ein und leitete seit 1996 die Abteilung für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit des Museums. Als erfahrener Kommunikator und leidenschaftlicher Vermittler von Naturwissenschaften war er Kurator mehrerer großer Ausstellungen und aktiv an der Konzeption und Durchführung vieler anderer beteiligt“, schreibt das Ministerium in seiner Stellungnahme.

Das Exzellenzzentrum Natur Musée

Seit 2016 war Patrick Michaely in enger Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche für die Organisation des Science Festivals verantwortlich, der führenden Veranstaltung in Luxemburg im Bereich der Förderung der Wissenschaft und der Wissenschaftskultur.

Das MNHNL ist ein Kultur- und Forschungsinstitut mit einem Fach-, Referenz- und Exzellenzzentrum für Geo- und Biodiversität, das für die nationalen Sammlungen des Naturerbes zuständig ist. Als Akteur der Kultur in Luxemburg und insbesondere der Wissenschaftskultur, der unter der Aufsicht des Kulturministeriums agiert, versteht sich das MNHNL dank seiner Ausstellungen und seiner sehr zahlreichen Aktivitäten für die breite Öffentlichkeit als leicht zugängliche Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Kulturministerin Sam Tanson dankte Alain Faber für seinen unermüdlichen Einsatz im Dienste des Museums, der Kultur und der Wissenschaft und wünscht Patrick Michaely viel Erfolg bei seinen neuen Aufgaben.

