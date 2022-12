Parov Stelar kommt mit elektrifiziertem Swing in die Rockhal

Man kennt ihn als Musiker und sie als Malerin. In erster Linie. Denn das aus Österreich stammende Künstlerehepaar Marcus und Barbara Füreder - alias Parov Stelar und Lilja Bloom - lässt sich auf kein Genre so richtig festlegen. Gemeinsam haben sie unter dem Namen Stelarbloom das erste Objektdesign in Serie verwirklicht.