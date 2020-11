Palace Hotel in Mondorf: Die WG der Nazi-Bonzen

Die quer durch ganz Europa festgenommenen größten Kriegsverbrecher Nazideutschlands wurden zwischen Mai und August 1945 im Gefangenenlager und Vernehmungszentrum Camp Ashcan im Palace Hotel in Mondorf interniert.

Mit dem ihm eigenen Pomp kommt am 20. Mai 1945 Hermann Göring, einer der mächtigsten Männer in der Hierarchie der Nationalsozialisten, in der „Central Continental Prisoner of War Enclosure“ Nummer 32, auch Camp Ashcan genannt, an. Er ist aufgebracht und entrüstet.

Als US-Soldaten ihn in der Nähe von Randstadt in Österreich festgenommen haben, war er überzeugt, zu einem Treffen mit General Dwight D ...