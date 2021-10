Der "Prince of Darkness" bringt seinen Song "Hellraiser" neu raus - und zollt seinem 2015 verstorbenen Freund Lemmy in einem Comicvideo Tribut.

Pünktlich zu Halloween

Ozzy Osbourne und Lemmy Kilmister wiedervereint

Tom RÜDELL Der "Prince of Darkness" bringt seinen Song "Hellraiser" neu raus - und zollt seinem 2015 verstorbenen Freund Lemmy in einem Comicvideo Tribut.

Ozzy Osbourne (Black Sabbath) und Lemmy Kilmister (Motörhead) - das war eine über Jahrzehnte andauernde Männerfreundschaft mit allen Höhen und Tiefen des Rock'n-Roll-Geschäfts. Eine „Heavy-Metal-Bromance“, die von England nach Los Angeles reichte und erst mit dem Tod des Motörhead-Frontmanns Lemmy im Jahr 2015 endete. Aus gemeinsamen Interessen (Hardrock, Drogen, Militaria) wurde 1991 schließlich auch eine durchaus lukrative Kooperation. Lemmy schrieb Texte für vier Songs auf Ozzy Osbournes Erfolgsalbum „No more tears“, und das offensichtlich ohne große Mühe in nur wenigen Stunden: „Hellraiser“, „Desire“, „I Don't Want To Change The World“ und die Ballade „Mama, I'm Coming Home“.

„Hellraiser“, das vielleicht bekannteste der vier Stücke, erschien zweimal: Im original 1991 auf „No more tears“, dann nochmals im Jahr darauf auf dem Motörhead-Album „March Ör Die“ - in einer Version, die es zusätzlich auch noch in den Soundtrack des gleichnamigen Horror-Films „Hellraiser III“ schaffte.

Zum 30-jährigen Jubiläum hat sich Ozzy Osbourne jetzt eine besondere Hommage an Lemmy und die gemeinsame Zeit einfallen lassen: „Hellraiser“ erscheint am 3. Dezember, Osbournes 73. Geburtstag, erneut als Single - mit Gesangsspuren von Ozzy und Lemmy abwechselnd.

Der Clou kommt aber schon pünktlich zu Halloween: Ein animiertes Video, das die beiden Rockerfreunde als Comicfiguren zeigt, die zuerst in einer Bar am Videospielautomaten stehen (eine Hommage an Lemmys Lieblingsbeschäftigung im legendären „Rainbow“ in Los Angeles), sich dann aber unverhofft einer dämonischen Alieninvasion erwehren müssen - um schließlich Lemmys gestohlene Bassgitarre aus den Händen der Außerirdischen zu befreien.

Die Handlung ist ebenso hanebüchen wie Nebensache - Fans der beiden Stars werden aber zweifellos mit zahlreichen nostalgischen Anspielungen auf die Karrieren von Osbourne und Kilmister beglückt. Und den einäugigen Weltraumpiraten kann man auch mit nur wenig Fantasie als Lemmys - ebenfalls bereits 2015 verstorbenen - alten Weggefährten und Ex-Motörhead-Drummer Phil „Philty Animal“ Taylor identifizieren. Das Video sei als eine, wenn auch leicht übertriebene Hommage an den verstorbenen Freund zu verstehen, so Osbourne: „Zusammen rumhängen und dabei in Schwierigkeiten geraten - das ist uns beiden oft genug passiert.“

