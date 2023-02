Wer noch Tickets für eines der mehrfach verschobenen Ozzy-Konzerte hat, kann diese jetzt zurückgeben: Der Hardrocker zieht sich zurück.

Gesundheitliche Probleme

Ozzy Osbourne tourt nicht mehr

Tom RÜDELL Wer noch Tickets für eines der mehrfach verschobenen Ozzy-Konzerte hat, kann diese jetzt zurückgeben: Der Hardrocker zieht sich zurück.

Die Nachricht kam nicht wirklich unerwartet, dennoch lässt sie aufhorchen: Hardrock-Legende Ozzy Osbourne zieht sich aus gesundheitlichen Gründen komplett aus dem Tournee-Geschäft zurück. Das gab der 74-jährige Brite am Mittwoch via Instagram bekannt. Osbourne hatte vor vier Jahren einen schweren Unfall erlitten, bei dem er sich an der Wirbelsäule verletzte. Seitdem hatte sein Gesundheitszustand und seine Rehabilitation eine verlässliche Planung nicht mehr zugelassen.

Seine Fans hatten bis dahin geduldig auf eine Entscheidung gewartet, ob die geplanten und mehrfach verschobenen Konzerttermine im Jahr 2023 zustande kommen würden oder nicht. Die Antwort lautet jetzt: Nein, es wird keine Ozzy-Touren mehr geben.

„Dies ist vielleicht die schlimmste Nachricht, die ich jemals meinen loyalen Fans überbringen musste“, schreibt Osbourne auf Instagram. Seine Gesundheit sei nach dem Sturz vor vier Jahren immer noch nicht weit genug wieder hergestellt, vor allem die Reisen zwischen den Auftritten seien das Problem. „Meine Gesangsstimme ist in Ordnung“, schreibt der ehemalige Black-Sabbath-Sänger. Er fühle sich geehrt, dass die Fans die bereits gekauften Tickets so lange behalten hätten, weil sie an eine Rückkehr glaubten. „Ich hätte nie gedacht, dass meine Tour-Karriere auf diese Art endet“

Sein Management arbeite derzeit an einer Lösung, mit der er noch auftreten könne, ohne dazwischen viel reisen zu müssen. Wer noch Tickets habe, könne diese an der Vorverkaufsstelle zurückgeben, an der sie erworben wurden.

Gesundheitlich stark angeschlagen

Osbourne war 2003 bei einem Unfall mit einem Quad-Bike schwer am Rücken verletzt worden, 2019 war er in seinem Haus in Los Angeles gestürzt. 2020 hatte er öffentlich gemacht, dass er an Parkinson leidet. Im Jahr 2022 hatte er sich wegen seiner Rückenbeschwerden einer schweren Operation unterziehen müssen.

Das Gründungsmitglied der Heavy-Metal-Erfinder Black Sabbath hat seit 1969 eine große Karriere mit zahlreichen Höhen und Tiefen aufzuweisen. Nachdem Black Sabbath ihn wegen seiner alkohol- und drogenbedingten Unzuverlässigkeit (Osbourne verschlief mindestens ein Konzert in seinem Hotelzimmer) 1979 gefeuert hatten, startete er mit seiner eigenen Band Blizzard of Ozz seine Solokarriere.

Das Management übernahm Osbournes spätere Frau Sharon, die ein striktes Regiment über ihren Mann, aber auch über dessen ständig wechselnde Mitmusiker führt - zu Ozzys Vorteil allerdings, die insgesamt 13 Veröffentlichungen seit 1980 verkauften sich allesamt sehr gut. Auch live war Ozzy Osbourne stets ein Garant für gutes Entertainment in vollen Hallen und Stadien, entweder solo oder bei diversen Reunion-Touren mit Black Sabbath seit 1999.

2022 ist das bisher letzte Ozzy-Album „Patient Number 9“ mit zahlreichen Gaststars erschienen, das seine bisher erfolgreichste Veröffentlichung darstellt. Seit 2020 ist eine Tour mehrmals verschoben und jetzt endgültig abgesagt worden. Die europäischen Termine hätten Ozzy und seine Band ab Mai 2023 durch Schweden, Finnland, Deutschland, Spanien, Italien, Ungarn, die Tschechoslowakei, die Schweiz, England und Irland geführt.

