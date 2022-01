Bis in sein hohes Alter hat der Künstler Schönheit und Gefühle in Malerei, Gravur, Siebdruck und Tapisserie verewigt.

Im Alter von 91 Jahren

Ota Nalezinek gestorben

Bis in sein hohes Alter hat der Künstler Schönheit und Gefühle in Malerei, Gravur, Siebdruck und Tapisserie verewigt.

(mt) - Über Facebook hat am Sonntagmorgen der Sohn des Künstlers Ota Nalezinek den Tod seines Vaters bekanntgegeben.

Ota Nalezinek war ein multidisziplinärer Künstler, der 1930 in Lomnice, der heutigen Tschechischen Rebublik, geboren wurde, und in Luxemburg neue Wurzeln gefunden hatte.

Ausgebildet an der renommierten Karls-Universität in Prag, wo er sich auf Textilkunst und deren Restaurierung spezialisiert hatte, lehrte Ota dort bis 1969, ein Jahr nach dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in sein Land. An diesem Tag beschloss er, sein Land zu verlassen, seine Reise führte ihn via Österreich nach Luxemburg.

Ota Nalezinek nahm 1977 die luxemburgische Staatsbürgerschaft an. Seitdem hat er mit seiner unvergleichlichen Fantasie und seinem Talent als Illustrator nie aufgehört, die Schönheit in Malerei, Gravur, Siebdruck und Tapisserie zu verewigen und malerische Landschaft seines Gastgeberlandes, um einen humorvollen und naiven Blick auf die Sitten und Gebräuche Luxemburgs zu werfen und vor allem die Weine der Mosel-Weinberge zu bestaunen.

Über Twitter hat der aktuelle tschechische Botschafter in Luxemburg, Vladimir Bärtl, den Verstorbenen gewürdigt.

