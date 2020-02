Oscars: "America is great again"

Warum die Auszeichnungen an Bong Joon-ho ein Zeichen echter US-amerikanischer Größe ist.

Was Trump noch vor seiner Wahl zum US-Präsidenten zu seinem Leitspruch machte – und seitdem wie das neue Republikaner-Mantra predigte – , hat gerade die künstlerische Keimzelle der Kritik an seiner Politik umgesetzt: Mit ihrer Entscheidung den Academy Award für den Besten Film an den südkoreanischen Film „Parasite“ von Bong Joon-ho zu vergeben, haben die abstimmenden Mitglieder der „Academy of Motion Picture Arts and Sciences“ gezeigt, dass die Vereinigten Staaten doch tatsächlich zu Größe (zurück-) gefunden haben ...