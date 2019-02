Filmfans in aller Welt fiebern der 91. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Luxemburg Montagfrüh 2.00 Uhr) in Hollywood entgegen.

Oscar-Verleihung: Großes Staraufgebot

Filmfans in aller Welt fiebern der 91. Oscar-Verleihung am Sonntagabend (Ortszeit; in Luxemburg Montagfrüh 2.00 Uhr) in Hollywood entgegen.

(dpa) - Als Favoriten gehen der mexikanische Film „Roma“ von Alfonso Cuarón und die Historien-Groteske „The Favourite – Intrigen und Irrsinn“ mit je zehn Nominierungen ins Rennen. Insgesamt haben acht Werke Chancen auf den Preis als bester Film. Glenn Close, Olivia Colman, Rami Malek und Christian Bale gelten als aussichtsreiche Kandidaten für die Hauptdarstellerpreise.

Diese Filme dürfen auf einen Oscar hoffen Zwei höchst unterschiedliche Werke sind dieses Mal die Oscar-Favoriten. Auch Deutschland hat wieder Chancen.

Auch Deutsche sind im Rennen: Mit dem Künstlerporträt „Werk ohne Autor“ könnte Florian Henckel von Donnersmarck den zweiten Auslands-Oscar nach Deutschland holen, zwölf Jahre nach seinem Triumph mit dem Stasi-Drama „Das Leben der Anderen“. In der Sparte beste Dokumentation ist „Of Fathers And Sons - Die Kinder des Kalifats“ des aus Syrien stammenden und in Berlin lebenden Regisseurs Talal Derki unter den fünf Anwärtern.

Die Show beginnt mit dem Defilee der Stars auf dem roten Teppich vor dem Dolby Theatre in Los Angeles. Die Gala findet diesmal ohne Gastgeber statt, die durch die Show führen. Star-Präsentatoren wie Charlize Theron, Javier Bardem und Daniel Craig sollen die Lücke füllen.