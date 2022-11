Was tun? Der Kulturkalender für die kommenden Tage.

Carnet Culturel

Orgelkonzerte, Kabarett und Comics

Orgelkonzerte in Wiltz und in der Stadt Luxemburg, Kabarett in Mersch und ein Comic-Festival im Lycée Vauban – einige aktuelle kultuelle Ausgehtipps.

Anne Chasseur spielt an der Orgel in Wiltz

Am kommenden Sonntag findet um 17 Uhr in der Dekanatskirche in Wiltz ein Orgelkonzert der Schweizer Organistin Anne Chasseur statt. Auf dem Programm Werke u.a. von Bach, Vivaldi, Schubert und Marchand. Anne Chasseur ist aufgewachsen in Belgien, studierte zunächst am hauptstädtischen Konservatorium, anschließend am Konservatorium in Lausanne und lebt seit 1997 in der Schweiz. Tickets 10 Euro, keine Reservierung.

Kabaret Sténkdéier spillt „Dee Leschte mécht d’Luucht aus!“

De Kabaret Sténkdéier invitéiert op d’Première vu sengem neie Programm „Dee Leschte mécht d’Luucht aus!“, den 10. November 2022, um 20 Auer, am Mierscher Kulturhaus. Et spillen Conny Braquet, Claude Faber, Luc Schumacher an Irène Zeimes. Regie Joe Heintzen, Regieassistenz Noémie Leer, Musek Camille Nanquette, Texter Roland Meyer. Reservatioun Mierscher Kulturhaus Tel : 26 32 43 1 www.luxembourg-ticket.lu.

Audition d’orgue

Les Amis de l’Orgue-Luxembourg invitent à une audition qui sera donnée samedi, le 5 novembre, à 11 heures, en la cathédrale de Luxembourg par l'organiste allemand Josef Miltschitzky. A son programme: Kommt her zu mir, spricht Gottes Sohn d'Andreas Armsdorf, Fantasia de Johann Krieger, Fuga in g de Johann Heinrich Buttstett, Nun lasst uns Gott, dem Herren, Dank sagen de Johann Gottfried Walther, 2 chorals de Johann Ludwig Krebs et la Sonate N° 1 en la majeur Wq 70, 1 de Carl Philipp Emanuel Bach. Entrée libre.

Festival BD au Lycée Vauban

Pour la deuxième année consécutive, Vauban, École et Lycée Français de Luxembourg, se lance le défi d’offrir au grand public et à ses élèves une immersion complète dans le monde de la bande dessinée et du manga. Pour donner suite à une semaine dédiée à cette thématique, un salon – ouvert au public - se tiendra au sein de son établissement le samedi 19 novembre 2022 de 10 à 17 heures. Cette journée permettra aux visiteurs de passer un bon moment de découverte entre séances de dédicaces, battle dessinée, interview croisée de mangakas, conférence dessinée sur le climat, expositions et concours de cosplay. Une table ronde en partenariat avec l’Institut français de Luxembourg aura également lieu sur la thématique du terrorisme dans la BD avec le témoin, Mourad Benchellali, au parcours saisissant, la dessinatrice de la BD «11 septembre, le jour où le monde a basculé» Héloïse Chochois, et l’auteur de la BD «Le jour où j’ai rencontré Ben Laden» Jérémie Dres. Le Samedi 19 novembre 2022 de 10 à 17 heures. Entrée gratuite. www.vauban.lu

