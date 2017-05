von Thierry Hick



Eine lange E-Mail wurde am Sonntagabend an Freunde, Schauspieler, Musiker, Sänger und Unterstützer verschickt: „Mer wëllen iech alleguer heiduerch matdeelen, dass d'Yannchen an de Carlo d'Opéra du Trottoir net méi weiderfueren“.



Nach vielen Jahren und vielen Produktionen hört das Duo Yannchen Hoffmann und Carlo Hartmann auf ...