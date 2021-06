Wer kennt ihn nicht, den Song "Lemon Tree"? Am Samstag erklang er in Mamer.

Open-Air in Mamer

Die VIP-Allstars mit Special Guests Fool's Garden auf der Bühne

Wer kennt ihn nicht, den Song "Lemon Tree"? Am Samstag erklang er in Mamer.

Die VIP-Allstars mit ihren Special Guests Fool's Garden haben am Samstag ihre Fans in Mamer begeistert - ein Nachdreher zur Fête de la Musique, die am vorigen Wochenende stattgefunden hat. Die Combo, die sich aus Musikern der internationalen Pop- und Rockszene zusammensetzte, hat schon Bands wie etwa Glasperlenspiel, Fanta 4, Supertramp, Pietro Lombardi, Maynard Ferguson und noch andere unterstützt.

Nicht nur Pop, aber vor allem populär Das Fest der Musik hat Corona definitiv überwunden. Bilderreportage aus Mamer.

Mit dem Album „Dish Of The Day“ und dem Überhit „Lemon Tree“ im Gepäck brachen Fool's Garden 1996 sämtliche Verkaufsrekorde – auch außerhalb Deutschlands. Inzwischen ist viel Zeit ins Land gegangen, doch die Musik von Fool's Garden ist immer noch frisch und lebendig. Fool’s Garden, die vier Jahre später mit ihrem Song Lemon Tree ihren internationalen Durchbruch feierte, war wie schon erwähnt Special Guest der VIP-Allstars. Rückblick auf das Konzert in vielen farbenfrohen Bildern von Alain Piron.



