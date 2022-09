Die Samsa-Koproduktion mit Vicky Krieps in der Hauptrolle geht als österreichischer Kandidat ins Rennen.

Und nun nach Hollywood

Österreich reicht „Corsage“ für den Auslands-Oscar ein

(mt) – Der Film „Corsage“ geht als österreichischer Kandidat ins Rennen um den Auslands-Oscar. Das gab der Fachverband der Film- und Musikwirtschaft der Wirtschaftskammer in Österreich am Dienstag bekannt. „Corsage“ sei eine „zeitlose, allgegenwärtige Verhandlung des Versuchs einer Frau, aus den ihr auferlegten, gesellschaftlichen Fesseln auszubrechen“, so die österreichische Jury. Die 95. Verleihung der Oscars soll am 12. März 2023 im Dolby Theatre in Los Angeles stattfinden, die Nominierungen werden am 24. Januar bekannt gegeben.

Seit einer guten Woche läuft das Historiendrama der österreichischen Regisseurin Marie Kreutzer, das vom luxemburgischen Filmunternehmen Samsa Film koproduziert wurde, auch mit viel Erfolg in den Luxemburger Kinos.

Die Luxemburger Schauspielerin Vicky Krieps spielt darin die alternde Kaiserin Sissi, die im Jahr 1877 soeben ihren 40. Geburtstag begeht und sich nach wie vor strikt an Trainings- und Diätpläne hält, um dem Bild der ewig jungen und schönen Monarchin zu entsprechen.

Für diese Rolle hat Vicky Krieps den Preis der besten Darstellerin bei den diesjährigen Filmfestspielen in Cannes gewonnen, dort lief der Film in der Sektion „Un certain regard“.

„Frauen wie auch Männer zwängen sich heute selber in ein Korsett oder drängen sich in Rollen“, sagte Vicky Krieps dem „Luxemburger Wort“ in einem Interview vor der Luxemburg-Premiere von „Corsage“. Der Filmdreh war für sie besonders anstrengend: „Es gab unglaublich viele Herausforderungen: das Eisschwimmen, auf diese Art und Weise zu reiten, also im Damensitz, reiten zu lernen, die ungarische Sprache und das Fechten. Das alles machen zu müssen und dabei ein Korsett zu tragen, das war glaube ich die größte Schwierigkeit.“

















