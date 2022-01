An diesem Donnerstagabend hätte die Premiere dieser Luxemburger Produktion sein sollen. Das Stück im Grand-Théâtre wird nun auf spätere Termine verlegt.

Nach Covid-Fall

"Ödipus & Antigone" ausgesetzt

An diesem Donnerstagabend hätte die Premiere dieser Luxemburger Produktion sein sollen. Das Stück im Grand-Théâtre wird nun auf spätere Termine verlegt.

(mt) - Die Vorstellungen von „Ödipus & Antigone“ am Donnerstag, den 13., Freitag, den 14. und Samstag, den 15. Januar 2022 im Grand Théâtre können aufgrund eines positiven Covid-19 Falls im künstlerischen Team nicht stattfinden. Das Grand-Théâtre meldet diese kurzfristige Absage und sucht nach neuen Vorstellungsterminen. Bis dahin bleiben die Tickets gültig, so das Theater.



Wie aktuell König Ödipus sein kann Was wir aus den antiken Stoffen für heute lernen können, erklärt Frank Hoffmann kurz vor der Premiere des Stücks "Ödipus & Antigone".

In dieser Luxemburger Neuproduktion unter der Leitung von Frank Hoffmann - an diesem Donnerstag hätte die Premiere stattfinden sollen - werden die drei Werke der thebanischen Trilogie von Sophokles, „König Ödipus“, „Ödipus auf Kolonos“ und „Antigone“, zusammengeführt und als in abendfüllendes Stück komprimiert.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.