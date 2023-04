Ode an die Kunstfreiheit

Verhandelt die Kunstfreiheit als Bühnenstück: Thomas Melles „Ode“ im Kasemattentheater.

Das Stück trifft den Nerv der Zeit, verhandelt es doch in Zeiten von „Cancel Culture“ nichts Geringeres als die Kunstfreiheit. Thomas Melles „Ode“ wird derzeit an deutschen Theatern rauf- und runtergespielt wird. Uraufgeführt wurde es 2019 am Deutsches Theater Berlin.

Was heißt, die Kunst ist frei? Was kann, darf und muss sie sein? Ist sie politisches Vehikel, staatstragend oder subversiv, „Safe space“ oder gefährlich? Wen interessieren diese Fragen neben Menschen in Theorie-Blasen überhaupt, geht nicht Verständlichkeit vor Fremdheit und Ambivalenz?

In Melles Stück prallen Haltungen aufeinander. Die Privilegien weißer Westeuropäer treffen auf Einforderungen von Diversität; Shitstorms werden losgetreten aufgrund einer verdächtigen Formulierung, das Nachdenken über Identität wächst sich zu identitären Bewegungen aus …

„Ode“ verhandelt die Debatten des Kunstbetriebes nur scheinbar. Denn die Kunst ist kein Neben-, sondern der Hauptschauplatz für eine demokratische Gesellschaft, deren Grundsätze offenbar zur Disposition stehen.

Der Dramatiker Melle fängt in „Ode“ die verschiedenen Stimmen ein und schafft mit Witz-Situationen, die das Dilemma der Kunstschaffenden genauso herausstellen wie die gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Es sind Prototypen, wie die Großkünstlerin, die lautstarke Meute, die Uneindeutigkeit als Zumutung empfindet, oder der Regisseur, der nur das darstellt, was er selbst erlebt hat.

Mit „Ode“ entsteht ein gesellschaftliches Stimmungsbild und eine „Liebeserklärung an die Kunst“, so die Ankündigung. Die fürs Schauspiel Köln überarbeitete Fassung rückt die Frage in den Mittelpunkt: Wie systemrelevant ist Kunst? Mit Nickel Bösenberg, Frédérique Colling, Lis Dostert, Konstantin Rommelfangen und Raoul Schlechter präsentiert das Kasemattentheater eine Inszenierung von Wolfgang Hagemann mit einem Ensemble aus Luxemburg.

Vorstellungen:

„Ode“ wird noch am 19. und 20. April 2023 um 20 Uhr im Kasemattentheater gespielt.

Kartenreservierung unter: ticket@kasemattentheater.lu

