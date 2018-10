Nuit des Musées: Unsere Tipps

Am Samstag startet die 18. Nuit des Musées. Die Kulturredakteure des Luxemburger Wort haben sich durch das dichte Programm gearbeitet und ihre Coups de cœur herausgesucht.

Vesna Andonovic: Warum nicht nach den Sternen greifen? Vor allem, wenn sie so nahe liegen: Mit seiner neuen Ausstellung „Otherworlds“ – 70 Bildern des Künstler und Autor Michael Benson – lädt das Natur Musée (das man ohnehin öfter Mal besuchen sollte!) dazu ein den Zauber des Universums zu entdecken – Sie wissen schon: „...to boldly go where no one has gone before“.



Marc Thill: Swingende Musik zu geschwungenen Linien: Das „Pierre Kremer Jazz Ensemble“ spielt passend zur Ausstellung „Art déco au Luxembourg“ im Museum für Kunst und Geschichte Jazzmusik der Goldenen Zwanziger – Charleston und Swing. Um 20.30, 21.34 und 23 Uhr.

Thierry Hick: Die 27 großformatigen Fotografien von Jeff Wall, die im Mudam ausgestellt sind, sind Porträts von Frauen und Männern, die den Besuchern ihre Geschichte, ihr Leben erzählen wollen. Fotografie oder Malerei? Der kanadische Fotograf spielt mit viel Geschick in seiner „Appearance“-Ausstellung mit den Grenzen zwischen den Genres.



"In front of a nightclub", 2006, von Jeff Wall Foto: Mudam/ Collection of Jeff Wall

Mireille Meyer: Jean Mich zählte zwischen 1900 und 1920 zu den bedeutendsten Bildhauern Luxemburgs. Als er dann das Land verließ, geriet er im Großherzogtum in Vergessenheit. Das Nationalmuseum für Geschichte und Kunst bietet Besuchern anlässlich der Nacht der Museen die Gelegenheit, bereits vor der Eröffnung der Ausstellung am 18. Oktober, einen Blick auf die Werke, historischen Dokumente und Fotografien aus dem Leben dieses mysteriösen Künstlers zu werfen.



Noch vor der offiziellen Eröffnung sind Einblicke in die Schau des Nationalmuseums rund um Jean Mich möglich. Foto: Steve Eastwood

Daniel Conrad: In der Oktober-Dunkelheit ist es einfach magisch, schlicht die Beleuchtungen zu erleben. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie neben dem Trubel genießen zu können – ob im Mudam Café, inszeniert von Mett Hoffmann, oder im Musée Dräi Eechelen, wo Daan Roosegaarde seine interaktive Arbeit „Dune“ zeigt. Eine der Vorläuferversionen von Roosegaardes Werk wirkte in Rotterdam so:

