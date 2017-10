Samedi soir c'est le rendez-vous annuel de la Nuit des Musées, de 18 heures à 1 heure du matin pour tous les musées sauf pour le Casino qui joue les prolongations jusqu'à 3 heures.

La Nuit des Musées est un rendez-vous annuel à Luxembourg-ville depuis 2001. Les sept musées de la capitale restent ouverts pendant une partie de la nuit.

Des visites guidées, performances, animations et autres ateliers font partie du programme. Le thème de cette 17e édition est «Museums connect!» et veut ajouter cette année davantage d'interactions entre les musées pour cette soirée.

Transport

Parmi les diverses visites proposées, sept journalistes joueront le rôle de guides: chaque heure, dans les sept musées, «ils proposeront un autre regard sur un lieu d'exposition, une époque, un personnage, un objet», entre 18h30 et 00h30.

Cette année, l'entrée est gratuite pour les moins de 16 ans. Des navettes sont assurées par les bus historiques de la Ville de Luxembourg. Ils passent par le centre-ville et le Glacis et circuleront de 17h45 à 1h12, toutes les 10 à 15 minutes. Cinq limousines seront affrétées par un garage luxembourgeois et assureront la navette d'un musée à l'autre.



Les musées participants

Le programme complet





