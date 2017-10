(TJ) - "Museums connect", so lautete das Motto der diesjährigen Ausgabe der "Nuit des Musées". Kunst und Geschichte nutzten am Samstagabend das Netz der Netze und so wurden Darbietungen per Facebook-Live und Datenautobahn von einem Museum ins andere gestreamt und konnten per Video-Projektion verfolgt werden. Natürlich boten die sieben Häuser auch geführte Besichtigungen an.

Tausende Besucher waren der Einladung gefolgt. Ob sie nun von den Objekten der Künstlerin Su Mei Tse im Mudam begeistert waren oder sich eher von Festungsgeschichte und klassischer Kunst oder etwa der Fotoausstellung "Leit an der Stadt" beeindrucken ließen, war ihnen überlassen.



An einem breitgefächerten Angebot mangelte es jedenfalls nicht: Von klassisch bis modern über Ateliers bis hin zu Auftritten von Performance-Artisten wurde für jung und alt manches geboten. Erstmals waren auch die Dauerausstellungen mit einbezogen. Für den Transport der zahlreichen Besucher waren Spezialbusse und sogar ein Limousinen-Service eingesetzt.

Sehr positives Fazit

Unter dem Strich notierten die Kulturhäuser 21.566 Besucher, was im Vergleich zum Vorjahr ein sattes Plus von knapp 27 Prozent ausmacht. Im kommenden Jahr findet die Nacht der Museen am 13. Oktober statt.