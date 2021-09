Künstler und Publikum haben sich in der Escher Naturzone getroffen um die Vergangheit und die Zukunft des Minetts zu feieren.

Kultur 19

Nuit de la Culture in Esch

Der Ellergronn in Feierlaune

Thierry HICK Künstler und Publikum haben sich in der Escher Naturzone getroffen um die Vergangheit und die Zukunft des Minetts zu feieren.

Am Samstagabend fand in der Naturzone des Escher Ellergronn die diesjährige Nuit de la Culture statt. Künstler und Publikum feierten zusammen unter dem Themenmotto „Terre et Mémoire“. Ziel dieser langen kulturellen Nacht war es, die Minett-Gegend mit ihrer Vergangenheit und ihrer Zukunft so vielfältig wie möglich zu belichten. Das entspricht ganz der Tradition. Für die Nuit de la Culture wird in jedem Jahr ein Viertel der Stadt ausgewählt, um mit der Bevölkerung zu feieren.

Hier die schönsten Bilder der Kulturnacht von unserem Fotografen Alain Piron:

19 Viele Besucher hatten den Weg in den Ellergrund gefunden. Foto: Alain Piron

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Viele Besucher hatten den Weg in den Ellergrund gefunden. Foto: Alain Piron Neben vielen Schaudarstellern befand sich auf dem Gebiet des Ellergronn auch eine Kirmes für Groß und Klein. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Eine Modenschau der besonderen Art boten die Majoretten. Foto: Alain Piron Viele Künstler traten an diesem Abend im Ellergronn auf und boten den Zuschauer tolle Performances. Foto: Alain Piron Die Formation Métalu A Chahuter führte die Besucher in das unterirdische Reich der Wesen und Wurzeln um die Seelenverwandten herbeizurufen. Daher musste zu Anfang grüne Kleidung ausgesucht und angezogen werden. Am Ende des Besuchs wurde dann noch ein Erinnerungsfoto mit Wurzel gemacht. Foto: Alain Piron Die Formation Métalu A Chahuter führte die Besucher in das unterirdische Reich der Wesen und Wurzeln um die Seelenverwandten herbeizurufen. Daher musste zu Anfang grüne Kleidung ausgesucht und angezogen werden. Am Ende des Besuchs wurde dann noch ein Erinnerungsfoto mit Wurzel gemacht. Foto: Alain Piron Die Formation Métalu A Chahuter führten die Besucher in das unterirdische Reich der Wesen und Wurzeln um die Seelenverwandten herbeizurufen. Daher musste zu Anfang grüne Kleidung ausgesucht und angezogen werden. Am Ende des Besuchs wurde dann noch ein Erinnerungsfoto mit Wurzel gemacht. Foto: Alain Piron Im Roots Village wurde den Menschen die Natur wieder nähergebracht. Foto: Alain Piron Die kleinen Besucher waren ganz verzaubert von den vielen Künstlern. Foto: Alain Piron Im Roots Village wurde den Menschen die Natur wieder nähergebracht. Foto: Alain Piron Die Welt mit nackten Füßen erleben und auf verschiedenen Untergründen zu maschieren. Foto: Alain Piron La Nuit de la Culture 2021 in Esch/Alzette. (Foto: Alain Piron) Die belgische Illustratorin Véronique Lecapitaine stellte ihre Werke aus. Foto: Alain Piron Die Besucher der Nuit de la Culture konnten an diesem Abend ebenfalls das "Musée de la Mine" besuchen, das von der "Entente Mine Cockerill Esch-sur-Alzette liebevoll eingerichtet wurde. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron Die Besucher konnten an diesem Abend atemberaubende Performances von Drahtseilkünstlern im Ellergrund erleben. Foto: Alain Piron Foto: Alain Piron





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.