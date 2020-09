Nuit de la Culture: Esch en fête

Le quartier de Belval s'est transformé samedi soir en grande salle de spectacles...

Thierry HICK Le quartier de Belval s'est transformé samedi soir en grande salle de spectacles...

Placée sous le thème de l'air, la 9e édition de la Nuit de la Culture d'Esch s'est installée à Belval. Non sans avoir pris son élan à la place du Brill où tout au long de l'après-midi de nombreuses activités furent proposées autour du vélo.

Une fois arrivés à Belval - à vélo donc -, les fétards ont pu découvrir de nouvelles animations, interventions et autres performances en tous genres. Et tout particulièrement, le spectacle haut en couleurs «Exit» et le concert endiablé du groupe polonais Bortsch Orkestra.



Retrouvez ici, la sélection de notre photographe Claude Piscitelli des moments forts de la Nuit de la Culture:

