Noten und Geigen statt Krieg und Angst

Bis Montag ist das OPL auf Tournee in Spanien. Und wir nehmen Sie live mit dorthin. Ohne Muckis keine Musik: Wir haben am Vortag der Reise nach Spanien in der Philharmonie zugeschaut, was alles hinter den Kulissen passieren muss, ehe die erste Note auf einer fremden Bühne gespielt werden kann.