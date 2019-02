Désiree Nosbusch hat für ihre Darstellung in der Serie "Bad Banks" einen der begehrten Grimme-Preise erhalten.

Nosbusch erhält Grimme-Preis für "Bad Banks"

Désiree Nosbusch hat für ihre Darstellung in der Serie "Bad Banks" einen der begehrten Grimme-Preise erhalten.

Désiree Nosbusch hat am Dienstag einen renommierten Grimme-Preis in der Kategorie Fiktion erhalten. Die Luxemburgerin bekam den Preis für ihre Darstellung der Figur Christelle Leblanc in der Serie "Bad Banks".

Nosbusch tat ihre Freude am Mittag auf Twitter kund und bedankte sich bei der Jury.

Von Herzen DANKE, liebe Jury!

Ich muss jetzt mal kurz vor Freude hüpfen. https://t.co/yLb6Ltdlso — Désirée Nosbusch (@NosbuschDesiree) February 26, 2019

Außerdem ausgezeichnet wurden aus dem "Bad Banks"-Team Oliver Kienle (Headautor, stellvetretend für das Autoren-Team), Christian Schwochow (Regie), Lisa Blumenberg (Produktion) und Paula Beer für ihre Darstellung als Jungbankerin Jana Liekam.



Jury: "Mehr als ein Thriller über die Finanzwelt"

Die Jury lobte die Serie in ihrer Begründung. "'Bad Banks' ist mehr als ein Thriller über die Finanzwelt. 'Bad Banks' ist eine Studie darüber, wozu Menschen fähig sind, wenn sie verführt werden – vom Erfolg, vom Geld, von der Gier und der Macht. 'Bad Banks' ist aber auch, und das überzeugte die Jury besonders, eine Serie, die zwei komplexe Frauenfiguren so inszeniert, wie man sie im deutschen Fernsehen selten sieht."

Die von der Iris Productions mitgetragene Bankerserie befindet sich derzeit im Dreh der zweiten Staffel.

Insgesamt waren für den 55. Grimme-Preis 70 Produktionen und Einzelleistungen nominiert, es gab mehr als 850 Einreichungen und Vorschläge. Die Verleihung der Preise findet am 5. April in Marl statt.