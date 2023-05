Die neue Ausgabe der mehrsprachigen Kulturzeitschrift „nos cahiers“ liegt vor - mit kulturanalytischen und -kritischen Beiträgen.

Neuerscheinung

„nos cahiers“ über das „Seelenleben“ des 175-jährigen „Luxemburger Wort“

Die neue Ausgabe der mehrsprachigen Kulturzeitschrift „nos cahiers“ liegt vor - mit kulturanalytischen und -kritischen Beiträgen.

Kulturanalytische und -kritische Beiträge beherrschen den ersten Teil des neuen Heftes von „nos cahiers“: Unter dem Titel „Un héritage pas facile à gérer“ widmet Léon Zeches dem „Seelenleben“ des nunmehr 175-jährigen „Luxemburger Wort“ den Leitartikel, Jules Speller versucht in einem wissenschaftlichen Essay das berühmte Bild „Las Meninas“ von Diego Velasquez zu deuten, Hubert Hausemer kratzt am Sockel der Philosophin Simone Weil, und Jean-Marie Weber belegt mit Blick auf Hannah Arendt und Jacques Lacan die Auffassung, nicht einfach zu gehorchen sei eine ethische Aufforderung.



Den Mittelteil des Heftes, „le cahier des jeunes“, bestreiten junge Autor(inn)en mit diesmal ausschließlich englischsprachigen Beiträgen hochwertiger Prosa und Poesie: Shanya Foka (My way of seeing things), Engelina Gonçalves (Isn’t that what love is all about?), Timea Caba (Desire / Fame) und Dania Alves (Burning Desire).

Mit Poesie geht es weiter aus der Feder der bekannten Autoren Paul Lanners (26 juillet 2021 / «in Schönheit wandeln») und Frank Drees (Franchir / Encore un pas). Caroline Klensch analysiert tiefgründig, wie Disney in Frozen I und Frozen II das Thema Familiengeheimnis angeht. In einer weiteren seiner literarisch bemerkenswerten deutschsprachigen Kurzgeschichten schildert der Autor Jean-Marie Braconnier unter dem Titel „Bien le bonjour de la Belgique“ die Zeit, als Ferien im entfernten Ausland für die meisten Familien noch illusorisch waren. Eine historische Studie von Romain Haas über das wenig bekannte Kapitel der Luxemburger Nationalmiliz Anfang des 19. Jahrhunderts beendet das vielfältige kulturelle Angebot der neuen „nos cahiers“-Nummer. C.

„nos cahiers“ Nr. 1/2023, 128 S., illustriert, Einzelnummer: 24 €, Jahresabonnement (4 Nummern): 60 €, Jugendliche: 30 €. Bei Print Solutions s.à r.l. 49, rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, E-Mail: info@printsolutions.lu, Tél: 26 45 91 93.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.