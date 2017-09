(thi) - David Reiland remplacera au début de la saison 2018-19 le chef Jacques Mercier, qui depuis 2002 dirigeait l'orchestre lorrain et qui aujourd'hui désire prendre sa retraite. A la recherche d'un successeur, l'ONL a lancé il y a quelque temps un appel à candidature. Pas moins de 146 chefs ont répondu à l'appel.



«David Reiland, qui a déjà eu l'occasion de travailler à plusieurs reprises avec notre orchestre a été le plus convaincant et le plus motivé de tous», indique un responsable de l'ONJ. «L'orchestre recherchait un chef à l'aise dans le répertoire français et dans la musique contemporaine. David Reiland est en phase avec ces attentes. Il entend aussi accompagner l'orchestre dans le développement de sa présence sur les scènes internationales», poursuit le responsable de la phalange lorraine.

David Reiland mène depuis plusieurs années une carrière internationale à la tête de nombreux orchestres de prestige. A l’Opéra de Saint-Etienne et Loire, il entame sa troisième saison en tant que premier chef invité. En 2002, il a été nommé à la direction de l'Orchestre de chambre du Luxembourg tout en étant directeur musical de l'ensemble luxembourgeois Lucilin. En mai de cette année, l'OCL annonçait vouloir se séparer du chef belge. Du fait de ses nombreux engagements à l'étranger on lui reprochait un manque de disponibilité.