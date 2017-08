par Thierry Hick

En 2014 et 2015 ils sillonnaient la campagne de Bruxelles à Luxembourg avec leur roulotte. Aujourd'hui, les artistes du projet «Nomade» se sont sédentarisés au Kasemattentheater pour passer au peigne fin cette fois-ci le quartier de Bonnevoie.



L'idée du projet «Nomade» – porté par le collectif Independent Little Lies, le Centre pour la propagation des Arts et le Théâtre des Casemates – est simple: sillonner la campagne entre Bruxelles et Luxembourg, se faire héberger par des particuliers, les inviter à raconter leurs vies, rassembler toutes ces informations pour les regrouper dans une pièce de théâtre ...