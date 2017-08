von Thierry Hick



Ohne sie könnte das „Food For Your Senses“ nicht stattfinden. Noémie Laplanche, frisch gebackene Grundschullehrerin aus Wiltz, und rund 50 „Volunteers“ engagieren sich seit Wochen: Das neu belebte Festival soll an diesem Wochenende wieder eine große Party werden.



„2010 besuchte ich das Food zum ersten Mal ...