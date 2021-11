Der US-Autor erreichte mit seinen Büchern Millionen an Lesern.

Bestseller wie „Der Medicus“

Noah Gordon ist verstorben

(dpa) - Medizin und Literatur waren schon immer die beiden großen Leidenschaften von Noah Gordon. Nach einem Semester Medizin wechselte er einst heimlich zum Studienfach Journalismus, ohne seinen Eltern davon zu erzählen. Beide Interessen ebneten ihm schließlich den Weg zum Bestsellerautor, dessen „Medicus/Physician“-Trilogie sich weltweit millionenfach verkaufte. Erst vor wenigen Tagen hatte Gordon noch seinen 95. Geburtstag gefeiert. Nun ist der Autor gestorben, wie der Verlag Penguin Random House unter Berufung auf die Literaturagentur Mohrbooks in der Schweiz, die den Schriftsteller vertrat, am Dienstag mitteilte.



Gordons Familie schrieb auf Facebook, er sei am Montag zu Hause gestorben. Er sei dankbar für das lange und fruchtbare Leben gewesen, das er geführt habe. „Noahs Leben und Werk haben das Leben von Millionen von Lesern auf der ganzen Welt berührt. Sein Werk lebt weiter.“

„Mit seinen fesselnden und farbenprächtigen Romanen hat Noah Gordon Millionen Deutsche unterhalten und ihnen einen ganz neuen Blick in historische Epochen, besonders das Hochmittelalter, ermöglicht“, teilte der deutsche Verlag Heyne Belletristik, Teil von Penguin Random House, mit. „Wir trauern sehr um diesen berühmten und vielseitigen Autor.“

Für Bücher interessierte sich der am 11. November 1926 in Worcester im US-Staat Massachusetts geborene Gordon früh, als seine ältere Schwester ihn mit zur Bücherei nahm. „Ich lieh in sehr jungem Alter Bücher aus. Es war eine vollkommene Flucht in viele verschiedene, wunderbare Welten“, sagte Gordon einmal der Deutschen Presse-Agentur. „Langsam begann ich zu fühlen, wie großartig es ist, solche Geschichte zu haben und erzeugen zu können.“ Als Journalist für die Zeitung „Boston Herald“ schrieb er bald selbst - vor allem über Krankenhäuser und Forschungslaboratorien.

„Ich konnte mir einen Kittel überziehen und neben ihnen stehen, als sie bahnbrechende Operationen unternahmen“, sagte Gordon. Sein Job als Reporter machte ihm viel Spaß - aber der Traum von der Schriftstellerei blieb. „Ich liebte mein Leben sehr. Zu dieser Zeit hatte ich zwei Kinder und ein drittes war auf dem Weg. Meine Frau sagte: Wenn Du es jetzt nicht tust, wirst Du es nie tun.“ Und so setzte er sich nach dem Treffen mit einer Literatur-Agentin an seinen ersten Roman: Der 1965 erschienene „The Rabbi“ hielt sich 26 Wochen auf der Bestsellerliste der „New York Times“.

Starke Mischung aus Fakten und Fiktion

Die Medizin zog sich weiter durch die Werke Gordons, der sich als chirurgischer Techniker und später als medizinisch-technischer Assistent für den Notdienst hatte ausbilden lassen. Neun Jahre arbeitete er mit Patienten in Häusern und Bauernhöfen auf dem Land in Massachusetts, weil es in seinem Dorf nur eine freiwillige Ambulanz gab. Er genoss die Wälder, den Bach mit Forellen auf seinem Grundstück und den Garten, der ihn ablenkte, wenn er mal nicht an der Schreibmaschine saß.

Die ab 1986 erschienene „Medicus/Physician “-Trilogie, die die Medizinerdynastie der Familie Cole im Mittelalter beschreibt, wurde dann endgültig zum Welterfolg. Das Schreiben aber war für Gordon nicht immer einfach. Im Alter von 70 Jahren wurde bei ihm eine Aufmerksamkeitsdefizit-Störung (ADHS) diagnostiziert. Gordon quälte sich oft über Stunden, um klare Gedanken zu fassen und zu Papier zu bringen. „Eine Fülle, ein Überangebot schneller Gedanken“ sei ihm dabei durch den Kopf gerauscht, sodass er sich übermäßig stark konzentrieren musste, um gedanklich überhaupt bei einem Thema zu bleiben.

Gordons Mischung aus Fakten und Fiktion fand auch in Deutschland Millionen Fans. Die „Medicus“-Verfilmung unter Regie von Philipp Stölzl, die 2013 in die Kinos kam, half, die Bücher einem alten Publikum wieder und einer jungen Leserschaft neu zu erschließen.

2007 erschien noch „The Bodega“, danach wurde es weitgehend ruhig um den Vater dreier erwachsener Kinder. Den anhaltenden Erfolg seiner Bücher habe er aber weiter gespürt, sagte er vor einigen Jahren. Immer wieder erreichten ihn Zuschriften von Fans. „Meine Bücher werden rund um die Welt immer noch gelesen“, sagte er - und vermutlich werde das auch nach seinem Tod noch eine Weile so bleiben. „Ich weiß nicht, was ein Autor sich sonst noch wünschen kann.“

