Die vor allem für ihre großen bunten Skulpturen bekannte französische Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) bekommt posthum erstmals eine große Ausstellung in New York.

Niki de Saint Phalle: Erstmals Schau in New York

„Niki de Saint Phalle: Structures for Life“ werde vom 11. März bis zum 6. September zu sehen sein, teilte das MoMA PS1 - eine Außenstelle des Museum of Modern Art (MoMA) im Stadtteil Long Island City - am Donnerstag mit. Die erste große Schau der Künstlerin in der Millionenmetropole New York solle mehr als 200 ihrer Werke zeigen.



"Nana": Eine alte Bekannte am Royal-Hamilius Die Skulptur "La Grande Tempérance" der französischen Künstlerin Niki de Saint Phalle steht wieder in Luxemburg-Stadt.

1995 wurden die Arbeiten von Saint Phalle Aufsehen erregend während des damaligen Kulturhauptstadtjahres gezeigt. Die farbenfrohe Skulptur „La Grande Tempérance“, wurde von der Stadt Luxemburg damals erworben und ist nach der Restaurierung während der Bauarbeiten für das Projekt Royal-Hamilius seit Ende 2019 wieder nahe dem ehemaligen Aldringer auf dem Piquet zu sehen.

