„Night of the Proms“ serviert bunten Musikmix für jeden Geschmack

John Miles, The Pointer Sisters, Milow und Tim Bendzko, unterstützt vom Antwerp Symphony Orchestra, haben am Donnerstagabend in der Coque einen mal beschwingten, mal fetzigen und mal poetischen Abend bereitet.

Als einige Musiker des Antwerp Philharmonic Orchestra für Milow ihren Bogen und ihr Blechblasinstrument zur Seite legen und am ausgestreckten Arm ein kleines Taschen- oder Telefonlicht im Takt hin- und herwiegen, war auf der hintersten Sitzreihe der Coque klar, dass der Abend läuft. Zumal es bei der "Night of the Proms" für jeden Musikgeschmack einen Höhepunkt gab.

Mit einigen wenigen Strophen von „You Don’t Know“ hatte Milow am Donnerstagabend in der Coque Kurs aufgenommen, um sich zu einem der Publikumslieblinge der Show „Night of the Proms“ (NOTP) zu singen.



Dass der Belgier seine größten Hits ausgewählt hatte und mit seinem ersten Song von einem kleinen Podest vor der großen Bühne – und damit mitten im Publikum auftrat –, half sicher, um Begeisterung zu entfachen.



Was sowohl eingesessene Fans des Schmusesängers als auch Klassik- oder Soulfans, die gewiss aus ihrer Sicht anderen Höhepunkten entgegenfieberten, mitriss, war die sympathische Art des Popstars, der mit dem Publikum ungezwungen und natürlich interagierte und es mühelos schaffte, in seinem Block des bunten Showzirkusses das erste Mal richtig euphorische Stimmung in den gesamten Laden zu bringen ...