Nico Helminger: Hoffnung auf ein Signal

Daniel CONRAD

Bereits zum zweiten Mal erhält Nico Helminger den Prix Servais, diesmal für seinen Roman „Kuerz Chronik vum Menn Malkowitsch sengen Deeg an der Loge“. Erst einmal einen guten Schluck Luxemburger Crémant gab es auf die zunächst nicht öffentliche Bekanntgabe. Denn die Jury lobt das Werk als „e staarken neie Moment an der Entwécklung vum postmoderne Roman an der lëtzebuergescher Literatur“.