2014 hatte die Stadt noch abgelehnt, jetzt stimmte der Stadtrat zu: Den „Beastie Boys Square“ in Lower Manhattan kennen Fans bereits von einem Albumcover.

Späte Ehre

New York benennt Straße nach den Beastie Boys

Die Fans forderten es seit Jahren, jetzt wird es Wirklichkeit: Zu Ehren der Beastie Boys benennt die Stadt New York eine Straße um. Eine Kreuzung in Lower Manhattan wird in Zukunft „Beastie Boys Square“ heißen. Die Auswahl ist kein Zufall: Genau diese Kreuzung von Ludlow Street und Rivington Street im Süden von New York City ist auf dem Album „Paul's Boutique“ aus dem Jahr 1989 abgebildet.

Die Beastie Boys waren seit 1981 eine der ersten weißen und schon früh eine der erfolgreichsten Hip-Hop-Formationen. Mit der Umbenennung wolle man „die Lower East Side, den Hip Hop und die Gemeinde, die sich dafür starkgemacht hat, wertschätzen“, so der New Yorker Stadtrat.

Bis es dazu kam, brauchte es allerdings einige Zeit: Eine Petition, die berühmte Kreuzung nach der ikonischen New Yorker Band zu benennen, wurde bereits vor neun Jahren erstmals lanciert und 2014 abgelehnt. Jetzt fehlt zur Umbenennung nur noch die Unterschrift von Bürgermeister Eric Adams unter dem Stadtratsbeschluss.

Die Beastie Boys mit ihrer für Hip-Hopper eher untypischen Herkunft aus der weißen jüdischen Mittelklasse waren mit ihrem Debütalbum „Licensed to Ill“ aus dem Jahr 1986 und einer Tour im Vorprogramm von Madonna im Jahr zuvor einem größeren Publikum bekannt geworden.

Das Album „Paul's Boutique“, das zum großen Teil aus Samples bestand, verkaufte sich zunächst schlecht, wurde später aber von der Kritik gelobt. Mit „Check your Head“ (1992) und „Ill Communication“ (1994) stellte sich der kommerzielle Erfolg ein. Im Jahr 2012 starb Bandgründer Adam „MCA“ Yauch an Krebs, die Band löste sich daraufhin auf.

Der „Beastie Boys Square“ ist nicht die erste Spur, die die Band in New York hinterlässt: Bereits 2013 war ein Spielplatz in Brooklyn Heights nach MCA in „Adam Yauch Park“ umbenannt worden. Neben dem Cover von „Paul's Boutique“ ist auch der Albumtitel „To the 5 Boroughs“ (2004) eine direkte Anspielung an die New Yorker Ursprünge der Band.

