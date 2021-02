„New Deal“ für die Kultur

Dass die Kultur nach einer Wirtschaftskrise beim Wiederaufbau eine wichtige Rolle spielen kann, hatte bereits Franklin D. Roosevelt erkannt.

Die Kultur hat es nicht so mit Zahlen. Nicht ihr wirtschaftlicher Aspekt sagt aus, wie wichtig sie für das Seelenheil des Menschen ist, und auch ihr Stellenwert in der Gesellschaft soll sich keinesfalls nur an Bilanzzahlen ermessen lassen. Manchmal aber ist es doch angebracht, ein Blick auf das Wirtschaftliche zu werfen, denn nicht alle kennen die Zahlen, und manche werden überrascht sein.

Ernst&Young hat Ende Januar die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Kultur in Europa berechnet und dabei einen Umsatzrückgang von 31,2 Prozent in der Kultur festgestellt, womit die Kreativwirtschaft der am zweitstärksten von der Pandemie betroffene Sektor ist, nach dem Luftverkehr, aber noch vor dem Tourismus ...