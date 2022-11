„Für jeden etwas“ – so könnte man das Kinoprogramm diese Woche charakterisieren.

D’Woch am Kino

Neun gute Gründe für einen Kinobesuch

Anina VALLE THIELE „Für jeden etwas“ – so könnte man das Kinoprogramm diese Woche charakterisieren.

Unter den neun Filmen, die diese Woche anlaufen, ist außer dem Genre Horrorfilm fast alles vertreten. Vom leicht kitschigen Weihnachtsfilm, über unkoschere Komödien bis hin zu niveauvollen Dramen ...

„Beanie“

Dass der Familienfilm rund um den neunjährigen Erik „ans Herz geht“, verriet Kollege Daniel Conrad bereits. Warum, erfahren Sie in seiner Filmrezension am kommenden Freitag.

„Ein Weihnachtsfest für Teddie“

Um das Fest der Liebe geht es auch in „Ein Weihnachtsfest für Teddie“. Teddy ist sich sicher: Dieses Jahr passiert etwas Magisches.

„StarDog and TurboCat“

Wem eher nach computeranimierten Spaß ist, dem sei „StarDog and TurboCat“ empfohlen – ein britischer Superheldenfilm in 3D.

„Reste un peu“

Gleich drei Komödien locken diese Woche in die Kinosäle. „Reste un peu“ verspricht eine sehr französische Komödie zu werden – nicht nur wegen des Hauptdarstellers Gad Elmaleh. Dieser kehrt aus den USA zurück nach Frankreich. Er kommt nicht (nur) wegen des Couscous seiner Mutter zurück, sondern hat ein Rendezvous mit der Jungfrau Maria ...

„Einfach mal was Schönes“

... klingt vom Titel recht seicht, lockt jedoch mit fantastischer Besetzung: Karoline Herfurth, Nora Tschirner, Aaron Altaras. In der deutschen Komödie geht es vor allem um gesellschaftliche Erwartungen an Frauen, deren biologische Uhr tickt.

„Nicht ganz koscher - Eine göttliche Komödie“

Mit Humor klappt es auch mit der Völkerverständigung: „Nicht ganz koscher – Eine göttliche Komödie“ läuft ebenfalls diese Woche an.

„Les Amandiers“

Ein Abgesang auf die Jugend der Filmemacherin Valéria Bruni-Tedeschi, in der diese einen nostalgischen Blick auf die 80er wirft. Das emotionale Drama kreist um die Schauspieler-Clique von Patrice Chéreau und Pierre Romans am berühmten „Théâtre des Amandiers“ in Nanterre. Obwohl die Erzählung vorhersehbar bleibt, ein Coup de Coeur.

„O Último Banho“

Zwischen tiefem Glauben und Familientragödie pendelt „O Último Banho“. Für das portugiesisch-französische Drama von David Bonneville hagelte es bereits Preise, darunter den Golden Globe für die beste Filmschauspielerin (Anabela Moreira).

„Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths“

Total abgedreht: das neue Drama von Großmeister Alejandro G. Iñárritu ist eine epische schwarze Komödie, die Filmliebhaber keinesfalls verpassen sollten!

