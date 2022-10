Es war der erste Auftritt seit dem Tod von Andy Fletcher: In Berlin kündigen die Synth-Popper eine Welttour und ein Album an.

Neues Depeche-Mode-Album „Memento Mori“ und Welttournee

Depeche Mode haben in Berlin eine mit Spannung erwartete Pressekonferenz gegeben. Die beiden verbliebenen Bandmitglieder Dave Gahan und Martin Gore traten am Dienstagmittag nach dem Tod ihres Kollegen Andy Fletcher im Mai zum ersten Mal an die Öffentlichkeit.

Und dann verkündeten sie im von Bertolt Brecht gegründeten Theater Berliner Ensemble gleich große Neuigkeiten: Ende März 2023 soll ein neues Album der Synth-Pop-Pioniere erscheinen. Es trägt den Arbeitstitel „Memento Mori“. Wer dabei an eine Referenz an den plötzlichen Tod von Keyboarder Fletcher denkt, irrt: Der Titel des Albums wurde noch zu Lebzeiten mit Fletcher zusammen ausgewählt, auch die Songs wurden vor seinem Tod geschrieben.

„Memento Mori“ ist das 15. reguläre Studioalbum von Depeche Mode, der Vorgänger „Spirit“ erschien vor rund fünf Jahren. Um das Album zu bewerben, wird die Band eine Welttournee spielen. Zunächst steht bei den insgesamt 42 Konzerten ab Ende März Nordamerika auf dem Programm, Amsterdam (16. Mai) und Antwerpen (20. Mai) sind dann die ersten Termine in Europa. In Paris gastieren Gore und Gahan am 24. Juni, zudem wird es zwei Termine in Düsseldorf geben (4. und 6. Juni). Am 29. Juni steht Frankfurt auf dem Programm. Die Tour endet am 11. August in Oslo.

