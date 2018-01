Von Marc Thill



Der Wandel Viandens von einem ehemaligen römischen Wachposten um 400 nach Christus über eine mittelalterliche Burg, ihren späteren Verfall und Wiederaufbau in den Achtzigerjahren – all dies wird in der permanenten Ausstellung des neu geschaffenen Besucherzentrums der Burg Vianden erzählt ...