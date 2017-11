(dpa) - Nach dem Tod ihres Gründers Scott Weiland vor bald zwei Jahren hat die Rockband Stone Temple Pilots ihren neuen Sänger vorgestellt. Der aus Detroit stammende 41-Jährige trat am Dienstagabend (Ortszeit) in Los Angeles auf die Bühne, wie das „Rolling Stone“-Magazin berichtete. Gutt, der zuletzt vor allem als Teilnehmer der Castingshow „The X Factor“ bekannt war, hatte sich bei der mehr als einjährigen Suche der Band nach einem neuen Sänger gegen rund 15.000 Konkurrenten durchgesetzt. Die Stone Temple Pilots veröffentlichten ein Foto der neuen Zusammensetzung auf Facebook.

Weiland war Ende 2015 tot in seinem Tourbus aufgefunden worden. Laut Obduktion starb er an einer Überdosis Rauschgift, der Tod wurde als Unfall eingestuft. Knapp drei Jahre vorher war Weiland von seiner Band als Sänger gefeuert und durch Linkin-Park-Sänger Chester Bennington ersetzt worden. Bennington trennte sich im November 2015 aber ebenfalls von der Band, um sich ganz auf Linkin Park zu konzentrieren. Im Juli hat Bennington sich das Leben genommen.

Gleichzeitig mit der Vorstellung des neuen Sängers veröffentlichten die Stone Temple Pilots eine neue Single namens "Meadow" auf den großen Musikportalen.

„Niemand wird jemals in Scotts Fußstapfen treten und ich versuche es nicht - er ist eine Legende“, sagte Gutt der Musik-Website „Stereogum“ zufolge. „Aber diese Songs verdienen es, gespielt zu werden und die Leute wollen sie hören. Ich bin einfach geehrt, dass die Jungs mich gewählt haben, um ihnen dabei zu helfen, das Vermächtnis dieser Band weiter aufzubauen.“





Wer Suizidgedanken hat, sollte mit vertrauten Menschen darüber reden. Oft hilft bereits ein Gespräch, die Situation, zumindest für den Moment, zu verbessern. Wer darüber hinausgehende Hilfsangebote in Anspruch nehmen will, oder sich um nahestehende Personen sorgt, kann sich an SOS Détresse unter 00352-454545 wenden.