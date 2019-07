Urwälder im Iran, Zugvogelschutzgebiete entlang der Küste des Gelben Meeres, ein Wasserkanalsystem in Augsburg - die Liste des Weltkulturerbes der Unesco ist um einige Eintragungen reicher geworden.

Neue Welterbestätten - darunter der hyrkanische Wald im Iran

Die Kulturorganisation Unesco hat von Freitag bis Sonntag 29 neue Stätten neu in die Welterbeliste aufgenommen.

(KNA) Darin stehen damit derzeit 1.121 Kultur- und Naturstätten aus 167 Ländern, teilte die UN-Organisation am Sonntag in Aserbaidschans Hautpstadt Baku mit.



Dazu gehören unter anderem künftig der Nationalpark Vatnajökull, eine Vulkanregion, die über zehn Prozent der Fläche Islands bedeckt, die Französischen Südgebiete und -meere im südlichen Indischen Ozean und die Hyrkanischen Wälder im Iran, die sich über rund 850 Kilometer entlang der Südküste des Kaspischen Meeres erstrecken. Darüber hinaus erhielten auch die Historischen Stätten der Eisenverhüttung in Burkina Faso und die Zugvogelschutzgebiete entlang der Küste des Gelben Meeres und des Golfes von Bohai in China die begehrte Auszeichnung.



Insgesamt berät das Welterbekomitee noch bis Mittwoch über die Aufnahme von 35 nominierten Stätten in die Welterbeliste.



Zu den Gewinnern zählt auch Deutschland, das am Samstag mit zwei Bewerbungen erfolgreich war: Sowohl die grenzüberschreitende Montanregion Erzgebirge/Krusnohori als auch das Augsburger Wassermanagement-System zählen nun zum Welterbe. Damit verfügt Deutschland über 46 Stätten auf der renommierten Liste.



11 Der Mount Damavand im Iran gehört fortan ... Foto: AFP

um weitere Bilder zu sehen. Der Mount Damavand im Iran gehört fortan ... Foto: AFP ... ebenso wie die Wälder von Hyrcania, ebenfalls im Iran, zum Unesco-Weltkulturerbe. Diese Wälder sind 50 Millionen Jahre alt, sie ziehen sich über 850 Kilometer entlang der kaspischen Meeresküste und beheimaten unter anderem den persischen Leopard. Foto: AFP Um die 60 Spezies an seltenen Säugetierarten und 160 Vogelarten leben in diesem wertvollen Waldgebiet. Foto: AFP Nonnen der indischen Kongregation der Daughters of Mary planschen am Hochablass im Lech. Von hier aus werden Teile des Lechs abgezweigt und in das Wassersystem der Stadt umgeleitet. Augsburg wurde bei der Unesco-Tagung wegen des Managements seines historischen Wassersystems in die Liste des Welterbes aufgenommen. Foto: dpa Im alten Wasserwerk am Hochablass in augsburg befinden sich Schieberegler. Von hier aus wird Trinkwasser in das Wassersystem der Stadt gepumpt. Foto: dpa Ein undatiertes Foto zeigt die Innenansicht des Solomon R. Guggenheim Museums in New York (USA), ... Foto: David Heald/Solomon R. Guggenheim ... acht Gebäude des US-Architekten Frank Lloyd Wright stehen nun auf der Liste des besonders wertvollen und erhaltenswerten Erbes der Welt. Wright (1867-1959) gilt als Genie der geometrischen Abstraktion des 20. Jahrhunderts. Foto: AFP Berg- und Hüttenknappschaften kommen in der Saigerhütte in Olbernhau zusammen, die nun auch Teil des Welterbes sind ... Foto: Wolfgang Schmidt Die Unesco hat die Montanregion Erzgebirge als Weltkulturerbe anerkannt. Das Komitee nahm das historische Bergbaugebiet in Sachsen und Böhmen auf seiner Sitzung in Aserbaidschan in die Liste schützenswerten Erbes der Welt auf. Foto: Wolfgang Schmidt Bagan in Myanmar, eine heilige Landschaft mit buddhistischer Kunst und Architektur, darf nun auch den Unesco-Label tragen. Foto: AFP Die Tempel von Bagan sind die wohl bekannteste kulturelle Stätte im südostasiatischen Myanmar. Nach 25 Jahren auf der Warteliste hat die Unesco die Tempelstadt jetzt in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Foto: AFP

Die sächsisch-böhmische Kulturlandschaft des Erzgebirges wurde über 800 Jahre vom Bergbau geprägt. Die Region entwickelte sich von 1460 bis 1560 zur größten Silbererzquelle Europas. Ebenfalls mit dem Welterbetitel bedacht wurde das Wassermanagement-System in Augsburg. Dieses System wurde seit dem 13. Jahrhundert entwickelt und zeugt von einem beispielhaften Umgang mit der Ressource Wasser.

Die Entscheidung über die von Deutschland mit Österreich, der Slowakei und Ungarn eingereichte Welterbe-Bewerbung des Donaulimes wurde indes vertagt. Trotz einer positiven Experten-Empfehlung nahm Ungarn kurz vor der entscheidenden Sitzung Änderungen am Antrag vor. Dadurch wurde eine Neubewertung notwendig.

Am Sonntag kamen acht Neuaufnahmen hinzu, etwa das Heiligtum des Bom Jesus do Monte in der portugiesischen Stadt Braga. "Diese Kulturlandschaft erinnert durch die Nachbildung eines heiligen Berges mit einer Kirche an das christliche Jerusalem", hieß es. Das überwiegend im Barockstil gehaltene Heiligtum entstand über einen Zeitraum von mehr als 600 Jahren und veranschaulicht die europäische Tradition der "Sacri Monti", der Heiligen Berge.



Zu den neuen Titelträgern gehört auch der nordwestlich von Lissabon gelegene Gebäudekomplex von Mafra samt Palast, Basilika und Kloster aus dem 18. Jahrhundert. Aus Russland hatten die Kirchen der Architekturschule von Pskow Erfolg. Die Stätte umfasst Kirchen und Kathedralen sowie Klosteranlagen im historischen Zentrum der Stadt Pskow im Nordwesten Russlands.



Außerdem neu dabei: Bagan in Myanmar, eine heilige Landschaft mit buddhistischer Kunst und Architektur, sowie die Hügel des Prosecco zwischen Conegliano und Valdobbiadene in Italien und die Architektur des 20. Jahrhunderts von Frank Lloyd Wright in den Vereinigten Staaten.



Die Tagung in Baku dauert noch bis Mittwoch.