Das Grand Théâtre lockt mit großen Namen wie Milo Rau und Julien Gosselin. Fünf nationale „Artistes associés“ werden an ihren Produktionen tüfteln.

Theaterspielzeit 2023/2024

Neue Wege, im Zeichen der Nachhaltigkeit

(C/avt) - Mit einer poetischen Tanzeinlage, einer Performance von Elisabeth Schilling zum Auftakt der Pressekonferenz, wurde am Montag, dem 8. Mai 2023 das Programm der neuen Spielzeit am Grand Théâtre 2023/2024 gelüftet.

Am Anfang stand Erleichterung. Das Theater lebt und die Bretter werden wieder bespielt. So war bei den Besucherzahlen ein Anstieg von 54 Prozent (im Vergleich zu Januar bis Juni 2022) zu verzeichnen. Bei den Abonnements wurde ein Anstieg von 35 Prozent im Vergleich zur vorherigen Spielzeit verzeichnet und damit der Stand von vor der Covid-19-Pandemie fast wieder erreicht.

Lydie Polfer (DP) präsentierte nicht ohne Stolz das hohe Budget: „Für 2022 waren es 20 Millionen und für 2023 haben wir mehr als 22 Millionen Euro vorgesehen“, so die Bürgermeisterin der Stadt Luxemburg.

Erklärtes Ziel sei noch immer mehr Nachhaltigkeit. So werden mit „Die Laborantin“ (Fabio Godinho) und „Liliom“ (Myriam Muller) auch zwei Produktionen aus der letzten Spielzeit wiederaufgenommen.

„Für eine Gesellschaft, wie die unsere, in der mehr als 70 Prozent nicht die luxemburgische Staatsangehörigkeit haben, ist das Theater essenziell, um die gesellschaftliche Kohäsion zu erhalten und um über Stücke Emotionen, Enttäuschungen und Traurigkeit zu vermitteln“, so Polfer, die ihrer Hoffnung Ausdruck gab, dass das Theater auch in Zukunft mit der Unterstützung aller Parteien und des hauptstädtischen Gemeinderats rechnen können.

Augenmerk auf Inklusion

Aktuell habe man ein Augenmerk auf Inklusion gesetzt. So seien vor Kurzem die Toiletten im Kapuzinertheater renoviert worden, und man habe auch spezielle Programme für Schwerhörige und Menschen mit einer Seheinschränkung aufgestellt, für die in einigen Aufführungen Vibrationswesten zur Verfügung gestellt würden. Zudem setzten einige Produktionen in Zusammenarbeit mit der Hörgeschädigtenberatung auf Übertitel in Gebärdensprache und man habe sich dem neuen Netzwerk Mosaik Kultur angeschlossen.

Der Intendant des Theaters, Tom Leick Burns, der anlässlich der Pressekonferenz virtuos die vier Sprachen wechselte, betonte: „Wir arbeiten daran, jedes Jahr ein Programm auf die Beine zu stellen, das immer vielfältiger und reicher wird.“ - „Es gibt ein spezifisches Projekt, das uns erlauben wird, weit über die Begegnung der Gemeinschaft hinauszugehen.“ Das „Red Bridge Project“ sei ein Projekt von europäischer Dimension mit elf Partnern, ein großes Projekt zur „sozialen Inklusion“. Der Intendant betonte, dass dieses Projekt, eine Kooperation zwischen drei großen luxemburgischen Kulturinstitutionen (Grand Théâtre, Philharmonie und Mudam), bereits die dritte Auflage feiere.

Red Bridge Project mit Lemi Ponifasio

Mudam-Direktorin Bettina Steinbrügge lüftete den Namen des diesjährigen Protagonisten. Mit Lemi Ponifasio wurde ein internationaler Theater-Direktor, Choreograf und Künstler, der für seine radikale Theatersprache, seinen Aktivismus und die interkulturelle Zusammenarbeit bekannt ist, gewonnen.

Ponifasio, der eng mit der „Maori-Community“ arbeitet, erlangte weltweit Bekanntheit mit seiner Kompanie MAU, die den Schwerpunkt auf Kunst und Kultur legt. Am 13. und 14. Oktober wird er mit „Jerusalem“ Einblicke in sein Schaffen geben. Am 2. und 3. Oktober präsentiert er „Love to death“, das die Mapuche-Community in Chile zum Thema hat, im Großen Theater. – Ein sehr weibliches Projekt. Im Frühjahr zeigt das Mudam „Teata“ und am 14. Juni 2024 wird „Sea beneath the skin“ nach Gustav Mahler in der Philharmonie präsentiert.

Ponifasio stehe für (eine neue) Geschichtsschreibung, basierend auf „oral history“, so Steinbrügge. Es gebe so viele Communitys in Luxemburg. Sie hoffe, dass man eine gemeinsame Basis fände, um diese über dieses Projekt zusammenzubringen, damit sie sich austauschten und neue Narrative entstünden.

Neue Wege: Fünf „Artistes associés“



„La création est vraiment au coeur de notre activité“, so Intendant Tom Leick Burns. Angelehnt an Frankreich, wo es dieses Modell schon seit vielen Jahren gibt, werden in der neuen Spielzeit zudem erstmals fünf nationale Künstler Residenzen am großen Theater innehaben. Myriam Muller, Elisabeth Schilling, Anne Simon, Renelde Pierlot und Ian de Toffoli werden als sogenannte „Artistes associés“ während der gesamten Spielzeit an neuen Produktionen tüfteln.

Nach „Breaking the waves“ greift Muller mit „Elena“ eine Film-Adaptation auf und wird damit gewissermaßen ihre Trilogie über Frauen, nach dem Szenario von Oleg Negin und Andrei Zviaguintsev, fortsetzen. Premiere ist am 10. Oktober 2023 im Grand Théâtre.

Weibliche Produktionen

Die Choreografin Elisabeth Schilling hat hingegen eine Recherche vor: „Es geht mir darum, mit neuen zeitgenössischen Komponistinnen zu arbeiten, um zu erforschen, wie man Musik ausgehend vom Tanz komponieren kann.“ In den letzten Produktionen sei sie immer von bereits existierender Musik wie Ligeti ausgegangen. Nun wolle sie einmal alles umdrehen: „Der Tanz steht zuerst, die Musik als Zweites.“ So wird sie in einer ersten Etappe im September nur mit den Tänzern arbeiten, danach würden die Komponisten des Ensembles „United Instruments of Lucilin“ dann auf der Basis der Texturen des Tanzes Musik komponieren.

Anne Simon wird „Cock“ von Mike Bartlett inszenieren, in dem u.a. Marie Jung und Jules Werner mitspielen werden. Es basiert auf einer sehr simplen Geschichte: Als John eine Pause in seiner langjährigen Beziehung macht, trifft er unverhofft auf die Liebe seines Lebens ... „Es geht nicht zuletzt darum, wie egoistisch wir in Beziehungen sind“, so Anne Simon.

200 Jahre Dicks

Ein weiteres Projekt, das von Luxemburger Theatermachern auf die Beine gestellt wird, ist „De Geescht oder D’Mumm Séis“, eine Kreation des luxemburgischen Schriftstellers Samuel Hamen, auf die Bühne gebracht von Jacques Schiltz und Claire Wagener.

Schließlich feiere man neben hundert Jahren Ligeti auch den Geburtstag des bekanntesten Luxemburger Schriftstellers: 200 Jahre Dicks (Edmond de la Fontaine).

Programm-Highlights

Zahlreiche Co-Produktionen mit externen Theaterhäusern locken zudem, so etwa „Anatevka“ – das Musical von Jerry Bock, basierend auf den Geschichten von Scholem Alejchem ist eine Co-Produktion mit dem Saarländischen Theater. In der Inszenierung, die insgesamt 26 Mal (!) gespielt werden soll, spielt auch der Luxemburger Pitt Simon mit.

Mit „My body keeps changing my mind“, einer weiteren Kreation, an der Marie Jung mitspielt, greift Marion Rothhaar die Geschichte rund um das Verschwinden der Pop-Ikone Karen Carpenter auf.

„Kasimir und Karoline“ nach dem Stück von Ödon von Horvath ist eine Co-Produktion mit dem Landestheater Niederösterreich, bei der auch die Luxemburger Schauspieler Jeanne Werner und Konstantin Rommelfangen auftreten.

Co-Produktionen mit den Théâtres de la Ville

Mit „Eschenliebe“ von Teresia Walser feiert eine Co-Produktion mit dem Kunstfest Weimar im März 2024 Premiere, bei der Daliah Kentges Regie führt.

Mit „My body keeps changing my mind“, einer weiteren Kreation, an der Marie Jung mitspielt, greift Marion Rothhaar die Geschichte rund um das Verschwinden der Pop-Ikone Karen Carpenter auf. Die musikalische Kreation für das Kapuzinertheater knüpft Bezüge zu klassischen Texten wie Kafkas „Der Hungerkünstler“ und anderen magersüchtigen Männern so wie zu bedenklichen Entwicklungen der Gegenwart.

Mit „1000 Gestes“ von Boris Charmatz und „Nelken“, ein Stück von Pina Bausch, kommen gleich zwei aufwendige Produktionen des Tanztheater Wuppertal auf die Bühne des Grand Théâtre.

Starregisseure: Julien Gosselin und Milo Rau

Vielversprechend ferner das Stück „Auslöschung“ basierend auf Romanen von Thomas Bernard und Arthur Schnitzler, eine Produktion der Berliner Volksbühne, bei der der französische Star-Regisseur Julien Gosselin Regie führt. Mit „La Clemenza di Tito“, basierend auf der Oper von Wolfgang Amadeus Mozart, inszeniert vom Schweizer Starregisseur Milo Rau, kommt im Oktober 2023 eine weitere ambitionierte Produktion (Musikalische Leitung: Fabio Biondi) auf die Bühne des Grand Théâtre.



Mit „Who is afraid of Virginia Woolf“ mit Luc Feit und Jill Devresse ist eine weitere Kooperation mit dem Staatstheater Mainz geplant, dessen Kooperation mit den Theatres de la Ville de Luxembourg seit bald Jahren besteht.





Der Kartenvorverkauf ist ab dem 3. Juli 2023 möglich. Weitere Infos und Ticketreservierung unter Luxembourgticket; Telefon: +352 47 08 951 oder per Mail an: info@luxembourgticket.lu

