Die Liebe in Zeiten des Internets: Auf Netflix treibt ein Stalker seine große Liebe in die Enge – und die Fans träumen von obsessiver Liebe. Die Zapping-Serienkritik der Woche zu "You".

Kultur 1 2 Min.

Neue Serie lässt verliebten Stalker Böses tun

Dating in Zeiten von Smartphone und Tinder – das kann ein veritabler Albtraum sein. Die Serie „You“ führt am Beispiel eines Stalkers die oberflächliche Welt der Sozialen Medien vor und entwirft ein ebenso ironisches wie treffendes Sittengemälde der Jeunesse Dorée im digitalen Zeitalter.

VON KATHRIN KOUTRAKOS - Wer verliebt ist, sagt mitunter Sätze, die leicht von der Zunge gehen und romantisch klingen, die aber – konsequent zu Ende gedacht – eine grauenerregende Dimension bergen. „Ich will nur das Beste für dich“, „Ich würde alles für dich tun“ oder, in schwerwiegenden Fällen: „Ich würde für dich töten“.

Greg Berlanti und Sera Gamble nehmen diese Sätze beim Wort und erzählen mit der Netflix-Serie „You“ eine nervenaufreibende Geschichte über Stalking und obsessive Liebe ...