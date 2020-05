Neue Novelle: Das Band der Freundschaft

Die Luxemburger Autorin Maryse Krier, ihre neue Novelle „Ein starkes Band“ und ihre Bezüge zu den Großen des Genres.

Maryse Krier, Sie liefern mit „Ein starkes Band“ eine Frühlingsnovelle, in der eine abrupt weggebrochene enge Beziehung zweier junger Frauen plötzlich wieder in das Blickfeld rückt. Vielleicht in Corona-Zeiten, in denen wir uns mit unserem engsten Umfeld beschäftigen, ja sogar die passende Lektüre?



Also es war so jedenfalls nicht geplant ...