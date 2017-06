Von Maximilian Richard

In den vergangenen 30 Jahren fanden über 100 archäologische Ausgrabungen auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg statt – mehr als in jeder anderen Gemeinde im Großherzogtum. „Die neue Dauerausstellung soll diese Funde nun gebührend wertschätzen“, sagte der Direktor des „Musée national d'histoire et d'art“ (MNHA) Michel Polfer bei der Pressevorführung der Schau.

Besucher können ab Mittwoch rund 250 Objekte aus dem Mittelalter und der Neuzeit, die auf dem Gebiet der Hauptstadt gefunden wurden, unter die Lupe nehmen ...