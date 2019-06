Animationsfilme sind exzentrischer und provokanter geworden. Sechs Tage lang werden beim „ Festival international du film d'animation d'Annecy" mehr als 500 Werke gezeigt. Das Wichtigste im Live-Blog.

Neue Anime-Welle aus Japan

Animationsfilme sind heute ausgefallener, exzentrischer und provokanter geworden. Sechs Tage lang werden beim „ Festival international du film d'animation d'Annecy" mehr als 500 Werke gezeigt. Das Wichtigste im Live-Blog.

Jahr für Jahr pilgern um die hunderttausend Kinofans nach Annecy an den kristallklaren und von hohen Bergen umsäumten See. Dort trifft sich stets während der zweiten Juniwoche die weite Welt des internationalen Animationsfilms. Es findet ein Festival mit viel Tradition statt – am Montag hat bereits die 43. Ausgabe des „Annecy International Animated Film Festival" begonnen. In unserem Live-Blog verfolgt Marc Thill das Festivalgeschehen in Annecy.