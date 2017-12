Von Sarah München



Wer zwischen den Feiertagen seichte Unterhaltung ohne viel Tiefgang, aber mit viel Herz sucht, ist bei „Wonder“ genau richtig. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Raquel J. Palacio und erzählt Auggies Weg in die Normalität. Der Zehnjährige mag Halloween lieber als Weihnachten, denn dann kann er sein Gesicht unter einer Maske verstecken, ohne aufzufallen.

Den Rest des Jahres ist August, Auggie, Pullmann (Jacob Tremblay) der einzige in seiner Umgebung, der sein Antlitz am liebsten unter einem Astronautenhelm verbirgt. Denn sein Gesicht ist seit seiner Geburt durch die Erbkrankheit Treacher-Collins-Syndrom entstellt.

Botschaft kommt mit dem Hammer

Bislang wurde er von seinen Eltern, Isabel (Julia Roberts) und Nate (Owen Wilson), zu Hause unterrichtet. Das ändert sich, als er in die fünfte Klasse kommt. An einer Regelschule lernt er, was Freundschaft ist, aber auch wie grausam Kinder sein können.

Die Botschaft des Films ist klar und unmissverständlich. Trotzdem wird sie dem Zuschauer immer wieder vorgekaut: Wir sind alle etwas Besonderes, niemand ist hässlich und jeder ein Wunder. Oder wie es der Lehrer Lawrence Tushman (Mandel Patinkin) formuliert: „Auggie kann sein Aussehen nicht ändern, aber wir können ändern, wie wir ihn wahrnehmen.“



Die Botschaft ist in Zeiten, in denen Integration und Inklusion selbstverständlich sein sollten, gut und wichtig, wirkt aber stellenweise belehrend – passend zum Ort des Films, der zum Großteil in einer Schule spielt. Junge Zuschauer werden ihre eigenen Probleme und Erlebnisse von echter Freundschaft, Intrigen, Mobbing, Schlägereien und der ersten Liebe aus der eigenen Schulzeit wieder erkennen; ältere Zuschauer werden sich in ihre eigene Kindheit und Jugend zurückversetzt fühlen.



Überzeugend sind die Kinderdarsteller. Allen voran Jacob Trembly, der als Auggie mit Witz, Intelligenz und Schlagfertigkeit die Rolle des entstellten Jungen so gut spielt, dass man ihm die Freude über seinen ersten besten Freund und das Leid, wenn er von seinen Mitschülern als Monster beschimpft und gemobbt wird, wirklich abnimmt. Wilson und Roberts treten als Elterndarsteller in den Hintergrund – er als cooler, stellenweise etwas überdrehter Vater und Freund; sie als besorgte Mutter, die lernen muss, loszulassen.

Die Rolle von Schwester Via, gespielt von Izabela Vidovic, steigert sich im Laufe des Films. Anfangs noch farblos in einer Nebenrolle, bekommt der Zuschauer innerhalb der 113 Minuten auch Einblicke in das Leben der großen Schwester, die sich von ihren Eltern vernachlässigt und oft alleine fühlt.



Tiefer Griff in die Kitschkiste



Ein bisschen Tiefgang bekommt der Film durch die Blenden auf die jeweiligen Personen. Mal schildert Auggies Stimme aus dem Off seine Sicht der Dinge, mal klagt Via ihr Leid und ein anderes Mal sind es die Freunde der beiden Geschwister, die zu Wort kommen. Angenehm ist das Tempo, in dem der Film dahinplätschert – langsam, sanft, bedächtig mit Liebe zu Details. Das spiegelt auch die sehr gut gewählte Musik von Marcelo Zarvos wider.

Bis auf ein paar Kleinigkeiten wäre „Wonder“ ein guter Wohlfühlfilm. Wäre – denn ohne zu viel zu verraten: Beim Schluss hat Regisseur Stephen Chbosky etwas zu tief in die Kitschkiste gegriffen.