Lebensretter am Strand von Malibu, ein Fixstern am Hip-Hop-Himmel, das Wiedersehen dreier Geschwister in der Bourgogne, ein senegalesischer Scharfschütze auf der Flucht in den Vogesen und eine um Macht kämpfende Amazone: das Menü der neuen Kinowoche ist schmackhaft

Baywatch

Komödie (USA 2017). Regie: Seth Gordon. Mit Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario, Priyanka Chopra. Drehbuch: Damian Shannon, Mark Swift. Kamera: Eric Steelberg. Musik: Christopher Lennertz. 119 Minuten. (Ab 12)







Ein Team aus Lebensrettern am Strand von Malibu soll durch einen arroganten und egoistischen Olympiasieger verstärkt werden. Ausgerechnet jetzt bekommt es die Truppe mit skrupellosen Drogenschmugglern zu tun, die den Strand als Umschlagsplatz für ihre Ware benutzen.

Das Remake der Kultserie „Baywatch“ bringt mit Dwayne Johnson und Zac Efron die größte Beachparty aller Zeiten in die Kinos.

All Eyez on Me

Biografie, Musik, Drama (USA 2017). Regie: Benny Boom. Mit Demetrius Shipp Jr., Danai Gurira, Kat Graham. 129 Minuten. (Ab 12)



Tupac Shakur wächst in den 70er- und 80er-Jahren in New York als Kind aktiver Mitglieder der Black-Panther-Bewegung auf, wo er das ungerechte Leben der schwarzen Bevölkerung zwischen Drogen und Polizeiwillkür beobachtet. In den Jahren nach seinem Umzug an die US-Westküste nimmt sein Leben dann eine einschneidende Entwicklung: Als Rapper 2Pac wird Shakur in kurzer Zeit zu einem Fixstern am Hip-Hop-Himmel und verkauft Millionen von Platten. Doch der Ruhm birgt auch seine Schattenseiten und Rivalitäten mit anderen Rappern, insbesondere mit The Notorious B.I.G. und damit die Konkurrenzsituation zwischen amerikanischer Ost- und Westküstenszene drohen zu eskalieren. Am 7. September 1996 wird er schließlich in Las Vegas auf offener Straße angeschossen und stirbt wenige Tage später mit nur 25 Jahren.

Ce qui nous lie

Comédie dramatique (F 2017). Réalisation: Cédric Klapisch. Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot. 113 minutes. (A partir de 6 ans)



Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, au rythme des saisons qui s’enchaînent, ces trois jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

Nos Patriotes

Drame historique (F 2017). Réalisation: Gabriel Le Bomin. Avec Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps. 107 minutes. (A partir de 12 ans)



Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'évade et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux papiers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation du premier "maquis" de la région.

Wonder Woman

Fantasy, Action (USA 2017). Regie: Patty Jenkins. Mit Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright. 141 Minuten. (Ab 12)



Diana stammt von Themyscira, der Insel der Amazonen, wo Frauen regieren und es keine Männer gibt. Doch auch auf dem paradiesisch wirkenden Eiland geht es um Macht und Kampf. Schon als Kind lernt Diana von ihrer Tante Antiope, mit dem Schwert umzugehen. Als der amerikanische Pilot Steve Trevor auf der Insel strandet und von einem grauenvollen Krieg berichtet, der in der Welt der Menschen tobt, vermutet Diana dahinter das Wirken des bösartigen Kriegsgottes Ares. So folgt sie Steve in unsere Welt, lässt ihr Zuhause mit ihrer Mutter, Königin Hippolyta, hinter sich, um Ares dort zu suchen, wo das Schlachtgetümmel am dichtesten ist. Doch in den Wirren des Ersten Weltkriegs bekommt sie es zunächst mit dem deutschen Heerführer General Ludendorff und dessen getreuer Wissenschaftlerin Dr. Maru zu tun, die den Krieg mit allen Mitteln für sich entscheiden wollen...