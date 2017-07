Sechs neue Filme laufen an: Abenteuerlich wird's bei "Valerian and the City of the Thousand Planets" und die Kleinen können sich auf "Cars 3" freuen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit dem „Buena Vista Social Club“. Pferdeliebhaber kommen ebenfalls auf ihre Kosten und wer sich nicht fürchtet, sollte sich "Wish Upon" ansehen.





Valerian and the City of the Thousand Planets



Sci-Fi, Abenteuer, Action (F 2017). Regie: Luc Besson. Mit Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna. Drehbuch: Luc Besson. Kamera Thierry Arbogast. Musik: Alexandre Desplat. 137 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 12)

Im 28. Jahrhundert sorgen der Spezialagent Valerian und seine Kollegin Laureline für Recht und Ordnung in der Galaxis. Gerade haben sie ein wertvolles kleines Alien sichergestellt (einen "Transmulator", der Gegenstände kopiert), da führt der Weg der ungleichen Gesetzeshüter in die gigantische Weltraum-Metropole Alpha, wo unzählige verschiedene Spezies friedlich zusammenleben. Die Bewohner haben ihr Wissen vereint und nutzen es zum Vorteil für alle. Doch auf der riesigen Weltraumstation stimmt etwas nicht. Kommandant Arun Filitt glaubt, dass sie von einem Virus zerfressen wird – Valerian und Laureline sollen herausfinden, was los ist. Als Laureline dann auf Alpha vom verrückten Diktator Boulan Bathor III gekidnappt wird, führt die Spur für Valerian ins Rotlichtviertel Paradise Alley. Dort begegnet er der Gestaltwandlerin Bubble, die bei der Befreiung seiner Kollegin eine große Hilfe sein könnte.





Buena Vista Social Club: Adios



Dokumentation (USA, CU 2017). Regie: Lucy Walker. Mit Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo, Manuel 'Guajiro' Mirabal, Guajirito Mirabal. 110 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 6)

16 Jahre nach „Buena Vista Social Club“: Dokumentarfilmerin Lucy Walker begleitet die Protagonisten des ersten Films auf ihrer letzten Tour, die ihren Abschluss in Havanna nimmt. Auch die Karrieren einiger mittlerweile verstorbener Musiker werden beleuchtet. Walker bleibt dabei nicht nur an der musikalischen Oberfläche und den Geschichten der Musiker als Personen, sondern ist bestrebt, auch den kulturellen, sozialen und historischen Kontext in ihren Film zu integrieren. Damit geht sie noch einen Schritt weiter als ihr Vorgänger Wim Wenders und bezieht die Auswirkungen von dessen Dokumentation in ihre eigene Filmhandlung mit ein.





Cars 3



Animation, Abenteuer, Komödie (USA 2017). Regie: Brian Fee. Mit Manou Lubowski, Benedikt Weber (II), Bettina Zimmermann, Shary Reeves. 109 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)



Lightning McQueen ist ein alter Hase im Rennzirkus. Doch obwohl er von einer neuen Generation Rennwagen mehr und mehr ins Abseits gedrängt wird, will der rote Flitzer vom Ruhestand nichts wissen, vielmehr steckt er sich ein neues ehrgeiziges Ziel: Er will das Piston-Cup-Rennen gewinnen und den Jungspunden zeigen, dass er immer noch das Zeug zum Sieger hat. Doch vor allem der blitzschnelle Newcomer Jackson Storm ist für Lightning McQueen ein ernstzunehmender Gegner und mit etlichen technischen Spielereien ausgestattet, über die McQueen nicht verfügt. Und so holt er sich Hilfe von der jungen Renntechnikerin Cruz Ramirez: Sie soll ihn trainieren und ihm die neuesten Tricks aus dem Rennzirkus beibringen. Und sie hat auch schon ein paar Ideen, wie sie Lightning zurück in die Spur helfen kann.





Estui 93



Drame (E 2017). Réalisation: Carla Simon Pipó. Avec Paula Blanco, Bruna Cusí, David Verdaguer, Fermi Reixach. 97 minutes. (A partir de 6 ans)

Suite à la mort de ses parents, Frida, 6 ans, quitte Barcelone et part vivre à la campagne chez son oncle et sa tante et leur petite fille de 3 ans. Le temps d'un été, l'été 93, Frida apprendra à accepter son chagrin, et ses parents adoptifs apprendront à l'aimer comme leur propre fille.







Ostwind 3 – Aufbruch nach Ora



Abenteuer, Familie (D 2017). Regie: Katja von Garnier. Mit Hanna Binke, Lea van Acken, Amber Bongard, Marvin Linke. 110 Minuten. (Ohne Altersbeschränkung)



Im Therapiezentrum Kaltenbach ist Mika als Pferdeflüsterin zu einer regelrechten Berühmtheit geworden, was ihr allerdings ein wenig zu viel wird. Sie will endlich ihre Freiheit zurück! Kein Wunder, dass da der Haussegen schief hängt und es zu einem heftigen Streit mit ihrer Großmutter kommt. Deshalb schnappt sich Mika ihr Pferd Ostwind und gemeinsamen brechen sie nach Andalusien auf, wo vermutlich Ostwinds Wurzeln liegen. Dort landet sie auf der Hacienda von Pedro, wo sie, sobald sie unbeaufsichtigt ist, durch die Gegend reitet. In der kargen Steppe entdeckt sie dann eine von grünen Bäumen umringte Wasserquelle namens Ora, die einer Reihe Wildpferden als Tränke dient, sowie Tara, die seit vielen Jahren zurückgezogen mit den Tieren lebt. Als Ostwind plötzlich von den Wildpferden bemustert wird, ist klar: Das muss seine Familie sein! Doch ihre Heimat wird bedroht, denn Pedro hat das Land an einen ausbeuterischen Unternehmer verkauft. Zusammen mit Pedros Tochter Samantha schmiedet Mika einen Plan zur Rettung der Pferde, indem sie eine uralte Tradition wieder aufleben lassen will: Das Rennen von Ora.





Wish Upon



Horror, Thriller, Fantasy (USA 2017). Regie: John R. Leonetti. Mit Joey King, Ryan Phillippe, Ki Hong Lee, Shannon Purser. 90 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16)

Die 17-jährige Clare Shannon gehört wie ihre Freundinnen Meredith und June zu den Außenseiterinnen an ihrer Schule und hat es deshalb nicht immer leicht. Da bekommt sie eines Tages von ihrem Vater eine alte Spieluhr geschenkt, deren Inschrift dem Besitzer die Erfüllung von sieben Wünschen verspricht. Zwar glaubt Clare nicht wirklich an solche übernatürlichen Dinge, doch viel zu verlieren hat sie auch nicht, und so spricht sie schließlich ihren ersten Wunsch aus – der zu ihrer großen Überraschung auch in Erfüllung geht. Kurzerhand verwendet sie die restlichen Wünsche dazu, sich Geld, Ansehen und die Liebe ihres Highschool-Schwarms herbei zu wünschen. Doch schon bald muss sie feststellen, dass die Menschen, denen sie nahe steht, einer nach dem anderen sterben. Offenbar haben die Kräfte der Spieluhr einen hohen Preis.