Sieben neue Filme laufen in dieser Kinowoche neu an. Der Action-Thriller "Overdrive" und der Horrorstreifen "Annabelle: Creation" sorgen bei den Zuschauern für Zähneklapppern.





Overdrive

Action-Thriller (USA, F 2017). Regie: Antonio Negret. Mit Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Armas, Simon Abkarian, Clemens Schick. Drehbuch: Michael Brandt, Derek Haas. Kamera: Laurent Barès. Musik: Pascal Lengagne. 96 Minuten. Ab 12 Jahre.



Der auf rasante Actionfilme spezialisierte Produzent Pierre Morel präsentiert in „Overdrive“ seine eigene europäische „Fast and Furious“-Version. Die charismatischen Brüder Andrew und Garrett sind als Autodiebe Meister ihres Fachs. Dabei haben sie es lediglich auf die ganz exklusiven Sammlerstücke abgesehen. Als eingespieltes Team kennt ihre Risikobereitschaft zudem keine Grenzen. Auf der Suche nach neuen Herausforderungen geraten sie in Marseille mit dem lokalen Gangster Jacomo Morier in Konflikt, dessen unbezahlbare Autokollektion als Beute lockt. Doch Morier entpuppt sich als unberechenbarer Gegenspieler.





Annabelle: Creation

Horror (USA 2017). Regie: David F. Sandberg. Mit Anthony LaPaglia, Miranda Otto, Stephanie Sigman, Talitha Bateman. 109 Minuten. Ab 12 Jahre.

Die siebenjährige Tochter von Puppenmacher Sam und Ehefrau Esther Mullins stirbt bei einem tragischen Unfall. Zwölf Jahre später nehmen Sam und Esther, immer noch traurig wegen ihres Verlusts, die Nonne Charlotte und sechs Waisenmädchen in ihrem kalifornischen Farmhaus auf. Die älteren Mädels schlafen in einem großen Gemeinschaftsraum, während die jüngeren – die Polio-kranke Janice und ihre beste Freundin Linda – in einem Etagenbett im ehemaligen Nähzimmer unterkommen, wo Puppenkostüme gemacht wurden. Sam Mullins hat zwei wichtige Regeln: Das Schlafzimmer, in dem sich Esther von der Welt zurückgezogen hat, darf nie betreten werden – und der verschlossene Raum oben auch nicht. Bald beginnt es für die Neuankömmlinge, sehr unheimlich zu werden …





The Big Sick

Tragikomödie (USA 2017). Regie: Michael Showalter. Mit Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano. 120 Minuten. Ab 12 Jahre.



Kumail stammt aus einer Familie von pakistanischen Immigranten und schlägt sich mehr schlecht als recht als Comedian in Chicago durch. Seiner sehr konservativen und traditionsbewussten Familie ist Kumails Lebensstil schon seit längerem ein Dorn im Auge, doch auch wenn er alle potentiellen Ehefrauen-Kandidatinnen, die seine Eltern ihm regelmäßig vorsetzen, bisher abgelehnt hat, bringt er es doch nicht fertig, endgültig mit seiner Familie zu brechen.

Auch als er eine Beziehung mit Emily beginnt, die er bei einem seiner Auftritte kennenlernt, ändert sich daran nichts und ihre junge Liebe droht zu zerbrechen, als sie irgendwann erfährt, dass er seinen Eltern noch nichts von ihr erzählt hat. Da wird Emily wegen einer mysteriösen Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen und in ein künstliches Koma versetzt. Nun muss Kumail sich entscheiden, ob er zu seiner großen Liebe steht …





The Emoji Movie

Animationsfilm (USA 2017). Regie: Tony Leondis. Mit den Originalstimmen von T.J. Miller, James Corden, Anna Faris, Maya Rudolph. 87 Minuten.



Als ein fehlprogrammierter Smiley im Smartphone eines Teenagers aus seiner vorgedachten Rolle fällt, bringt er damit all seine Artgenossen in die Gefahr, gelöscht zu werden. Diese versuchen daraufhin, den Ausreißer selbst auszuschalten, was zu einer Verfolgungsjagd durch unterschiedlichste Apps führt.





The Circle

Thriller, Drama (USA, UAE 2017). Regie: James Ponsoldt. Mit Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega, Karen Gillan. 110 Minuten. Ab 12 Jahre.



Als Mae Holland durch die Vermittlung ihrer Freundin Annie einen Job bei dem weltweit dominierenden Internet-Unternehmen „Circle“ bekommt, ist sie überglücklich. Für sie ist es eine einmalige Gelegenheit. Das Ziel der Firma: sämtliche Aktivitäten der User verknüpfen und in einer Online-Identität vereinen. Mit immer neuen technologischen Fortschritten soll eine Welt der völligen Transparenz geschaffen werden. Mae ist begeistert von den Visionen des charismatischen Firmengründers Eamon Bailey und kann Bedenken, wie die ihres Ex-Freundes Mercer, nicht verstehen.

Das Firmengelände, wo die Mitarbeiter rundum versorgt werden, und ihre Arbeit werden nach und nach zu Maes Lebensmittelpunkt. Nur der mysteriöse Ty bringt sie zum Stutzen. Er behauptet, auch ein Mitarbeiter zu sein, doch Mae kann ihn im Computer, der zu jeder Zeit anzeigt, wo sich die Mitarbeiter gerade befinden, nicht finden. Trotzdem kennt Ty auf dem Gelände Türen und Gänge, die nirgends verzeichnet sind. Und er versucht, Mae zu warnen ...

Le Caire confidentiel

Thriller (S, D, DK). Réalisation: Tarik Saleh. Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Slimane Dazi. 110 minutes. 12 ans.



Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. Noureddine, inspecteur revêche chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient bien être liés à la garde rapprochée du président Moubarak.



Les As de la jungle

Animation (F 2017). Réalisation: David Alaux. Avec les voix originales de Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova, Céline Monsarrat. 97 minutes.



Maurice a tout d’un pingouin … mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle … Les As de la jungle, à la rescousse!



