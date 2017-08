Tulip Fever

Historisches Drama (USA, GB 2017). Regie: Justin Chadwick. Mit Alicia Vikander, Dane DeHaan, Christoph Waltz, Judi Dench, Holliday Grainger. Drehbuch: Deborah Moggach, Tom Stoppard. Kamera: Eigil Bryld. Musik: Danny Elfman. 107 Minuten. Ab 6 Jahren.

Im Holland der 1630er-Jahre führt eine verarmte Waise eine glücklose Ehe mit einem wohlhabenden Kaufmann. Als sie mit einem Maler eine leidenschaftliche Affäre beginnt und ihre Magd schwanger wird, heckt sie einen abstrusen Plan aus, der für alle Seiten das Beste aus der Situation herausschlagen soll. Dabei spielt auch die Spekulationsblase des florierenden Tulpenhandels eine Rolle.

Bonne pomme

Comédie (F 2017). Réalisation: Florence Quentin. Avec Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou, Guillaume De Tonquédec. 101 minutes. À partir de 6 ans.



Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille. Il quitte tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin fond du Gâtinais… En face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magnifique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible. Leur rencontre fera des étincelles…





Jugend ohne Gott

Sci-Fi, Drama, Thriller (D 2017). Regie: Alain Gsponer. Mit Jannis Niewöhner, Fahri Yardım, Emilia Schüle, Alicia von Rittberg. 104 Minuten. Ab 12 Jahren.



In einer Gesellschaft, in der nur noch Leistungskriterien zählen, ist auch der Zugang zu den besten Studienplätzen ans Abschneiden in einem Trainingslager gekoppelt. Als es bei der Auslese unter den Schülern zu einem Todesfall kommt, zwingt der Prozess gegen den vermeintlich Verantwortlichen die übrigen Aspiranten zur Auseinandersetzung mit der herrschenden Doktrin.

Patti Cake$

Drama, Komödie (USA 2017). Regie: Geremy Jasper. Mit Danielle Macdonald, Bridget Everett, Siddharth Dhananjay, Mamoudou Athie. 108 Minuten. Ab 12 Jahren.



Die aus einer heruntergekommen Stadt im US-Bundesstaat New Jersey stammende Patricia Dombrowski, auch Killa P oder Patti Cake$ genannt, ist eine aufstrebende Rapperin, die sich ihren unwahrscheinlichen Weg zum Ruhm bahnen will. Wegen ihres Nachnamens sowie ihrer üppigen Körpermaße wird sie von anderen als „Dumbo“ gehänselt, doch das hält die Jugendliche ebenso wenig auf wie die Tatsache, dass sie für die Arztrechnungen ihrer kranken Mutter (Bridget Everett) aufkommen muss. Unterstützung erfährt Patti von ihrer Oma und ihren beiden einzigen Freunden: Ihrem Rap-Partner Hareesh und dem Gothic-Metal-Fan Basterd, mit dessen Hilfe sie sich Zugang zur Hip-Hop-Szene erhofft.





Seven Sisters

Sci-Fi, Thriller (USA, GB, F, B 2017). Regie: Tommy Wirkola. Mit Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe, Marwan Kenzari. 123 Minuten. Ab 16 Jahren.



Aufgrund der dramatischen Überbevölkerung der Erde dürfen Familien in der nahen Zukunft nur noch ein Kind haben. Das Kinder-Zuteilungsbüro unter Leitung der gnadenlosen Nicolette Cayman kämpft mit harten Bandagen, um diese strikte Familienpolitik durchzusetzen, und geht dabei notfalls auch über Leichen. In dieser Welt führen die Siebenlinge, die von ihrem Großvater Terrence aufgezogen wurden, ein gefährliches Leben: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday und Sunday geben sich abwechselnd als ein und dieselbe Person aus - eine Frau namens Karen Settman - und dürfen deshalb jeweils nur an einem einzigen Tag der Woche das Haus verlassen. Den Rest der Woche verbringen die Schwestern in ihrem Apartment. Doch dann kommt Monday eines Tages nicht mehr nach Hause...

Terminator 2 3D

Sci-Fi, Thriller, Action (USA, F 1991/2017). Regie: James Cameron. Mit Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Edward Furlong, Robert Patrick. 137 Minuten. Ab 16 Jahren.

Nachdem der erste Versuch, den 1985 geborenen Anführer des Widerstandes in der Vergangenheit zu töten, gescheitert ist, unternehmen die Cyborgs des Jahres 2029 einen zweiten Versuch, John Connors junge Version auszuschalten. Diesmal soll es der T-1000-Terminator richten, eine Maschine aus flüssigem Metall, die in der Lage ist, jede beliebige Form anzunehmen.



Doch dieser Terminator ist nicht der einzige KIllerroboter, der in die Vergangenheit geschickt wird, denn das Ur-Modell aus der T-800-Serie wurde in der Zukunft von den Rebellen darauf programmiert, Connor um jeden Preis zu schützen. Gemeinsam mit Johns Mutter Sarah gibt er sein Bestes, den Jungen am Leben zu halten. Es beginnt eine gnadenlose Jagd um das Schicksal eines Kindes und das Überleben der Menschheit...





Una mujer fantastica

Drame (RCH, USA, D, E 2017). Réalisation: Sebastián Lelio. Avec Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco, Aline Küppenheim. 104 minutes. A partir de 12 ans.

Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne... une femme fantastique !