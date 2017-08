Vier neue Filme laufen in dieser Kinowoche neu an: der Actionfilm "Babydriver", der Animationsfilm für Kinder "The Son of Bigfoot", das brasilianische Drama "Como nossos pais" und eine romantische Komödie mit "Embrasse-moi!"

Baby Driver

Action-Thriller (GB, USA 2017). Regie und Drehbuch: Edgar Wright. Mit Ansel Elgort, Lily James, Kevin Spacey, Jon Bernthal, Eiza González. Kamera: Bill Pope. Musik: Steven Price. 113 Minuten. (Offiziell freigegeben ab 16 Jahre)

Um seine Schulden bei einem Gangsterboss abzuarbeiten, lenkt ein junger, leicht autistischer Mann in Atlanta das Fluchtfahrzeug bei Banküberfällen, wobei er Alltag und Job nur zusammenhalten kann, wenn er Musik hört. Als er ein Mädchen kennenlernt, das ihm in seiner Liebe zur Musik ähnelt, will er das Gangstermilieu verlassen.

The Son of Bigfoot

Animation, Famille (B 2017). Réalisation: Ben Stassen, Jérémie Degruson. Avec les voix de Tom Beck, Lukas Rieger. 91 minutes. (Sans restriction d’âge)

Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses. Son enquête le mène rapidement à la rencontre d’une créature tout aussi magique que légendaire : Le Bigfoot ! Commence alors pour eux deux une aventure extraordinaire au cœur de la forêt peuplée d’adorables animaux, sans savoir qu’une dangereuse organisation est sur leurs traces et prête à tout pour mettre la main sur le Bigfoot…

Como nossos pais

Drame (BR 2017). Réalisation: Laís Bodanzky. Avec Maria Ribeiro, Paulo Vilhena, Jorge Mautner, Herson Capri. 102 minutes. (Officiellement à partir de 6 ans)

Rosa fait tout pour être parfaite dans son métier, comme mère, fille, épouse et amante, mais elle peine à tout concilier. Fille d’intellectuels engagés et mère de deux filles pré-adolescentes, elle se retrouve piégée par les exigences de deux générations. De plus, son mari la laisse souvent seule pour son travail. Sa vie bascule lorsque sa mère lui révèle un secret qui la pousse à découvrir qui elle est réellement.

Embrasse-moi!

Comédie romantique (F 2017). Réalisation: Océane Rose Marie, Cyprien Vial. Avec Océane Rose Marie, Alice Pol, Grégory Montel, Sophie-Marie Larrouy. 86 minutes. (Officiellement à partir de x)

Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’ex-petites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la "cette-fois-c'est-vraiment-la-bonne" femme de sa vie ! Même si elle ne lui a pas vraiment demandé son avis... Il est temps pour Océanerosemarie de grandir un peu pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable ?