Elvis & Nixon

Historische Komödie (USA, D 2016). Regie: Liza Johnson. Mit Michael Shannon, Kevin Spacey, Alex Pettyfer, Johnny Knoxville, Johnny Knoxville. Drehbuch: Joey Sagal, Hanala Sagal, Cary Elwes. Kamera: Terry Stacey. Musik: Ed Shearmur. 86 Minuten. Ohne Altersbeschränkung.



Im Winter 1970 fliegt Elvis Presley mit seinem treuen Freund Jerry Schilling nach Washington, wo er sich einen Traum erfüllen will: fürs Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs arbeiten, im Kampf gegen Drogen. Doch weiter als bis zum Tor des Weißen Hauses kommen sie erst mal nicht – immerhin gelingt es dem King, eine handschriftliche Notiz für Präsident Nixon zu hinterlegen. Über dessen Mitarbeiter Egil „Bud” Krough und Dwight Chapin erreicht die Botschaft den Stabschef H.R. Haldeman, der zunächst entrüstet und knapp ablehnt. Schließlich aber dringt Elvis‘ Bitte doch bis zu Nixon durch, der einem Treffen mit dem Rock-'n'-Roll-Star widerwillig zustimmt. Ein absurdes Gespräch beginnt, in dem Elvis und der Präsident auch Verbindendes entdecken, z. B. ihre Ablehnung der Gegenkultur…





Atomic Blonde

Action, Spionage (USA 2017). Regie: David Leitch. Mit Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella, Toby Jones. 105 Minuten. Ab 16 Jahre)

Kurz vor dem Fall der Berliner Mauer wird eine britische Spionin in die geteilte Stadt beordert, um eine streng vertrauliche Liste an sich zu bringen. Mit dem Einsatz ihres ganzen Körpers, improvisierten Hilfsmitteln sowie Zigaretten und eisgekühltem Wodka kämpft sie sich durch ein postapokalyptisch angehauchtes Moloch, in dem zwischen Freund und Feind kaum zu unterscheiden ist.





The Dark Tower

Fantasy, Abenteuer (USA 2017). Regie: Nikolaj Arcel. MitIdris Elba, Matthew McConaughey, Tom Taylor, Claudia Kim. 95 Minuten. Ab 12 Jahre.

Durch chronische Albträume und in Zeichnungen festgehaltene Endzeitvisionen wird ein aufgeweckter Schüler in die Rolle eines therapiebedürftigen Außenseiters gedrängt. Schließlich nimmt er Reißaus und gerät in der Parallelwelt „Mid-World“ in den Kampf zwischen einem magischen Revolverhelden und dem personifizierten Bösen.

Everything Everything

Drama (USA 2017). Regie: Stella Meghie. Mit Amandla Stenberg, Nick Robinson, Ana de la Reguera,. 96 Minuten. Ab 6 Jahre.



Eine Jugendliche leidet an einer chronischen Überempfindlichkeit gegen Umweltkeime und hat seit ihrer Kindheit nicht mehr das Haus verlassen. Als in der Nachbarschaft eine Familie mit einem attraktiven Gleichaltrigen einzieht, wächst ihr Wunsch, auszubrechen und alles aufs Spiel zu setzen.

Tigermilch

Coming-of-Age-Film, Drama, Jugendfilm (D 2017). Regie: Ute Wieland. Mit Flora Li Thiemann, Emily Kusche, David Ali Rashed, Narges Rashidi. 106 Minuten. Ab 12 Jahre.



Verfilmung des Jugendromans von Stefanie de Velasco um zwei Teenager-Mädchen und einen bewegten Sommer, der für sie in verschiedener Hinsicht bedeutsam wird. Nach Kräften wollen sie ihr Leben genießen und den ersten Sex erleben, während eine von ihnen, die irakische Wurzeln hat, auf die ersehnte Aufenthaltsgenehmigung für sich und ihre Mutter hofft. Als die Mädchen Zeuginnen eines „Ehrenmords“ werden, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt.

Une femme douce

Drame (F, D, NL, LT 2017). Réalisation: Sergei Loznitsa. Avec Vasilina Makovtseva, Marina Kleshcheva, Lia Akhedzhakova, Valeriu Andriuta. 143 minutes. À partir de 12 ans.

Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incarcéré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille absurde contre une forteresse impénétrable.